Dodon: A fost elaborat un concept prin care Transnistria ar urma să primească statut special

Președinția Republicii Moldova a elaborat un concept prin care Transnistria ar urma să primească statut special sub forma unei autonomii foarte puternice. Despre asta a anunțat șeful statului, Igor Dodon, în cadrul unui interviu oferit portalului Spiegel.de.

Potrivit sursei citate, întrebat cum poate fi rezolvat conflictul transnistrean și cum ar trebui să fie reintegrată Transnistria în Republica Moldova, Dodon a răspus că negocieri directe privind rezolvarea acestui subiect nu au fost începute, însă, în prezent, este mediul favorabil de a soluționa acest conflict.„Încă nu am început negocierile privind o soluție politică a conflictului. Dar aș risca să spun că ne putem mișca foarte repede, deoarece consensul internațional actual privind Republica Moldova este favorabil. Am putea fi o poveste de succes a modului în care un conflict înghețat în spațiul post-sovietic ar putea fi rezolvat pentru prima dată.Mi-aș imagina că Transnistria din statul moldovenesc primește un statut special sub forma unei autonomii foarte puternice. Președinția noastră a elaborat un concept pe care îl vom prezenta partenerilor noștri de coaliție”, a afirmat Dodon.Menționăm că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean va avea loc în octombrie curent.