Găgăuzia analizează posibilitatea ieșirii din R.Moldova

La Adunarea Populară, organul legislativ al UTA Găgăuzia, a fost propusă includerea în Constituția țării a unei clauze privind posibilitatea ieșirii Găgăuziei din componența Republicii Moldova.

Dar acest lucru se poate întîmpla doar dacă țara își va pierde statalitatea.Gagauzinfo.md scrie că proiectul de modificare a Constituției a fost publicat pe site-ul Adunării Populare a Găgăuziei. Documentul este încă în curs de elaborare. Autorii așteaptă propuneri de modificare a proiectului.Astfel, în proiect este prevăzut dreptul Adunării Naționale de a adopta legi și reglementări locale în limitele competenței sale.Documentul precizează procedura Parlamentului țării de a modifica legislația privind drepturile și competențele Găgăuziei: legea privind statutul special al autonomiei poate fi schimbată „doar cu trei cincimi din voturile membrilor aleși ai Parlamentului” și numai „în baza unor decizii care coincid cu ale Parlamentului și ale Adunării Naționale”.„În cazul unei schimbări a statutului Republicii Moldova, ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă”, se arată în proiect.În plus, la sugestia părții găgăuze, constituționalitatea legilor și deciziilor locale ale Adunării Populare a Găgăuziei, precum și deciziile Comitetului Executiv al Găgăuziei urmează a fi monitorizate de Curtea Constituțională.Precizăm că pe 2 februarie 2014, în UTA Găgăuzia au avut loc două așa-zise „referendumuri”: unul pentru autodeterminarea externă a locuitorilor din regiunea găgăuză și altul consultativ privind vectorul de dezvoltare externă a Republicii Moldova. În cadrul plebiscitelor au participat circa 70% din populația locală cu drept de vot, iar peste 98% din votanți s-au exprimat pentru aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.La 3 ianuarie, o instanță de judecată de la Comrat a anulat hotărîrile Adunării Populare Găgăuze privind desfășurarea „referendumurilor”. Totodată, Comisia Electorală Centrală a declarat plebiscitele drept ilegale, pentru că autoritățile găgăuze nu au respectat prevederile legislației electorale. De asemenea, s-a menționat că desfășurarea scrutinului poate fi finanțată doar din bugetul de stat, or exercițiul de vot în speță a fost finanțat de către un milionar din Federația Rusă.