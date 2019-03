Huawei a lansat noile modele de smartphone-uri, P30 Pro și P30 (VIDEO)

Producătorul chinez de smartphone-uri Huawei a lansat astăzi, la Paris, cele mai recente modele de telefoane, Huawei P30 Pro, P30.

La nivel de design, seria P30 nu diferă foarte mult față de modelele precedente lansate de Huawei, în octombrie 2018. în cazul seriei P30, chinezii mizează pe o cameră foto superioară, cu care speră să își atragă clienții – „P for Photography”.În timp ce Huawei P30 are trei camere foto, P30 Pro are patru camere foto, cu un zoom optic de 5x și un zoom hibrid spectaculos de 10x. P30 și P30 Pro au un procesor Kirin 980, iar sistemul de operare este Android 9 Pie cu interfața EMUI 9.P30 are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, ecranul este OLED și are o diagonală de 6,1 inci, iar bateria este de 3650 mAh, mai mică decît la P30 Pro.Huawei P30 are trei senzori foto, camera principală fiind de 40 MP. Pe de altă parte, Huawei P30 Pro are un ecran OLED cu margini curbate și o diagonală este de 6,47 inci. Acest model are un zoom hibrid de 10X și patru senzori foto. Atît la P30, cît și la P30 Pro, camera frontală are 32 Megapixeli.Memoria RAM a acestui model este de 8 GB RAM, iar spațiul de stocare variază între 128 GB și 512 GB. P30 are încărcare wireless și are o baterie de 4200 mAh.