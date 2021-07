Facebook a creat o echipă nouă pentru a dezvolta un "metavers"

Facebook a înfiinţat o echipă de specialişti pentru a dezvolta un "metavers", o lume digitală în care oamenii pot să se deplaseze între diverse dispozitive şi să comunice într-un mediu virtual, a anunţat luni CEO-ul companiei americane, Mark Zuckerberg.

Noua echipă va face parte din divizia de realitate virtuală din cadrul companiei Facebook, a precizat directorul executiv al acesteia, Andrew Bosworth, într-un mesaj online.



"Puteţi să vă gîndiţi la metavers ca la un internet întruchipat, în care, în loc să vedeţi doar conţinuturile - acum vă aflaţi chiar în interiorul său", a declarat Mark Zuckerberg pentru The Verge într-un interviu acordat săptămîna trecută.



Facebook, cea mai mare reţea de socializare din lume, a investit puternic în realitatea virtuală (VR) şi realitatea augmentată (AR), dezvoltînd harware-uri precum căştile Oculus VR şi lucrînd la tehnologii pentru ochelari şi brăţări AR.



De asemenea, a cumpărat o serie de studiouri care creează jocuri VR, inclusiv BigBox VR. Aproximativ 10.000 de angajaţi ai companiei lucrează în domeniul realităţii virtuale, a raportat în luna martie The Information.



Mark Zuckerberg a spus că i se pare logic să investească foarte mult în această perioadă pentru a modela ceva pe care el pariază că va deveni următoarea platformă majoră din industria computerelor.



"Cred că metaversul va fi succesorul internetului mobil, iar înfiinţarea acestui grup de lucru reprezintă următorul pas din călătoria pe care o întreprindem pentru a contribui la construirea lui", a scris CEO-ul companiei americane, luni, într-un mesaj publicat pe Facebook.



"Dacă vom face bine acest lucru, cred că peste aproximativ cinci ani... vom trece efectiv de la stadiul în care oamenii ne percep în principal ca pe o companie de social media la momentul în care ne vor vedea drept o companie de metavers", a adăugat CEO-ul Facebook pentru The Verge.