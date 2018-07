Consumul de bauturi carbogazoase sporeste riscul de atac cerebral si boli vasculare

Bauturile carbogazoase au fost in ultimul timp tot mai mult prezente in avertizarile date de mass media de specialitate.

Multi oameni folosesc in ultima vreme bauturi dietetice, intr-un efort inutil de a pierde din greutate, cu toate acestea ei descopera ca bauturile cu putine calorii au un efect opus, ducand la supraponderalitate sau obezitate.

Continutul mare de acid din majoritatea bauturilor carbogazoase ataca substantele nutritive esentiale si calciul din oase si tesuturi, sporind semnificativ riscul de boala dupa ani de consum.

Cercetatorii de la Cleveland Clinic's Wellness Institute(Institutul de Sanatate al Clinicii Cleveland) si Harvard University au raportat rezultatele unui studiu in Jurnalul American de Nutritie Clinica. Acesta a fost primul astfel de studiu care a examinat efectele bauturilor carbogazoase asupra riscului de atac cerebral si boli vasculare. Studiile trecute au legat consumul de bauturi indulcite cu zahar de cresterea in greutate, diabet, hipertensiune, nivel crescut al colesterolului, guta si boli ale arterei coronariene.

Cercetarea curenta a implicat insa si

faptul ca pana si consumul de bauturi dietetice poate spori ricul de boala si crestere in greutate datorita epuizarii mineralelor esentiale din corp.

Conducatorul de proiect si autorul studiului, dr. Adam Bernstein a observat: “Bauturile carbogazoase raman cea mai mare sursa de zahar suplimentar in dieta… ceea ce noi incepem sa intelegem este ca ingerarea regulata a acestor bauturi declanseaza in corp o reactie in lant care poate sa duca in mod potential la multe boli, inclusiv atacul cerebral”. Cercetatorii au analizat consumul de bauturi carbogazoase la 43 371 de barbati si 84 085 de femei pe o perioada de aproape treizeci de ani. In tot acest timp, au fost documentate la femei 2 938 de atacuri cerebrale si 1 416 la barbati.

Consumul de bauturi carbogazoase este asociat cu un risc mai mare cu 43% de infarct

Acest studiu accentueaza riscurile inerente implicate de consumul de bauturi indulcite cu zahar sau a celor dietetice. Bauturile indulcite contin niveluri inalte de glucoza ce duc la o sporire rapida a glucozei si insulinei din sange. Cu timpul, aceasta are ca rezultat intoleranta la glucoza, rezistenta la insulina si inflamarea sistematica. Bauturile carbogazoase cu continut scazut de calorii contin indulcitori artificiali, inclusiv aspartam, cunoscut pentru faptul ca suprastimuleaza si excita neuronii cerebrali, cauzand moartea celulara a acestora.

Mai mult, indulcitorii artificiali de toate tipurile pacalesc biochimia digestiva si echilibrul hormonal, ducand la cresterea in greutate si instabilitate metabolica. Bauturile dietetice cu continut scazut de calorii s-au dovedit a extrage calciul din oase, datorita incercarilor corpului de a compensa puternica incarcatura acidica data de continutul de acid fosforic din bauturi. Rezultatul final este un inalt risc de osteoporoza, atac cerebral si boli cardiovasculare.

In ciuda milioanelor de dolari cheltuiti de specialistii in vanzari de bauturi carbogazoase pentru a face acceptate virtutile consumului de astfel de bauturi, nu este nimic sanatos in a consuma orice tip de bautura carbogazoasa. In ce priveste bauturile cu continut scazut de calorii, cercetatorii au tras concluzia “adultii mai in varsta care au baut bauturi dietetice carbogazoase zilnic au avut un risc cu 43% sporit de infarct sau atac cerebral comparativ cu cei care nu au baut niciodata cola dietetica”.

Studiul a mai continut observatia ca bautul ceaiului verde a fost asociat cu un procent cu 10% mai scazut de atac cerebral, comparativ cu cei ce au consumat bauturi indulcite cu zahar. Inlocuiti consumul de bauturi carbogazoase cu o ceasca plina de antioxidanti de ceai verde pentru a reduce semnificativ riscurile de atac cerebral si boli cerebrale.