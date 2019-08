A fost descoperit materialul minune care va revoluționa știința Ştiinţă şi IT 9 august 2019, 04:30

Savanţii au descoperit un material care poate fi cea mai mare realizare a ştiinţei. Acest material este un tip de mineral numit perovskit şi are capacitatea de a transforma energia solară, căldura şi mişcarea în electricitate. Dispozitive pe bază de perovskit care captau energia solară au fost inventate în 2009, iar de atunci a fost văzută ca marea inovaţie în materie de energie regenerabilă, relatează Curiosity.



Acestea sînt mai eficiente şi mai ieftine ca panourile obişnuite, iar eficienţa lor creşte de la an la an, fiind în prezent tehnologia solară cu cea mai mare rată de progres.



Odată cu un nou studiu al unei echipe de cercetători finlandezi care a fost publicat în februarie 2017 în Applied Physics Letters, aceştia susţin că un tip de perovskit numit KBNNO transformă energia solară, kinetică şi căldura în energie electrică în acelaşi timp. Mai mult, poate face aceste lucruri chiar la temperatura camerei, fiind o soluţie practică.



Deşi KBNNO nu este suficient de puternic pentru a alimenta întreaga casă, este suficient pentru reîncărcarea dispozitivelor precum telefonul mobil.