Plini de emoţii, boxerii moldoveni au revenit acasă (VIDEO, FOTO)

După ce au scris istorie în cadrul Campionatului European de Juniori din Vladikavkaz, obţinînd medalia de argint şi cea de bronz, boxerii moldoveni Dorin Bucșa şi Alexandru Paraschiv au revenit aseară acasă.

Obosiţi, dar plini de fericire, sportivii au declarat că sînt mîndri de rezultatele obţinute, chiar dacă şi-ar fi dorit să ajungă pe primul loc.„A fost un campionat frumos la care au participat 35 de țări din toată Europa. A fost un turneu foarte greu, în care am avut niște adversari foarte puternici, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am cîștigat trei lupte și doar în finală am cedat rusului, cu scorul de 3:2. Sînt mulțumit și le mulțumesc tuturor”, a declarat Dorin Bucșa.„Toate luptele au fost grele și emoționante, mai ales prima, dar m-am isprăvit, am fost susținut. Am fost antrenat foarte bine de domnul Igor Untilă, am avut susținere din partea părinților și prietenilor. Acest lucru m-a ajutat să obțin un rezultat atît de bun pentru țara noastră. Mă mîndresc cu asta”, a spus Alexandru Paraschiv, boxerul care s-a ales cu medalia de bronz.Rezultatele bune se datorează şi unei munci asidue în echipă, spune antrenorul sportivilor, Igor Untilă.„Acest rezultat mare nu este numai al meu sau al discipolului. Acesta este un lucru în echipă, un lucru frumos. Fiecare țară dorește să cucerească o medalie. Băieții au dat dovadă de caracter, de sînge de haiduc și au învins. Am ajuns pînă în finală, dar, din păcate, nu ne-a reușit să cînte imnul țării la acest campionat”, a menţionat Igor Untilă.La fel de mulţumit de rezultatele obţinute de sportivii moldoveni este şi preşedintele Federaţiei de Box din Moldova, Vasile Chirtoca , cel care i-a sprijinit în permanenţă pe boxeri şi a crezut în forţele lor.„Este foarte important și eu sînt mîndru de acest succes și vreau să-l felicit pe antrenorul principal al echipei de tineret, Igor Untilă. Îi felicit și pe toți care iubesc boxul. Vreau să mulțumesc pentru susținere ministerului, în frunte cu doamna Monica Babuc și Radu Rebeja. Tot timpul avem susținere din partea lor. Eu cred că aceste este un start bun în pregătirea pentru Olimpiada care va avea loc anul viitor. Ne pregătim și pentru Jocurile Olimpice europene care vor fi în luna iunie la Misnk și pentru Campionatul lumii care va fi la Ekaterinburg, Rusia, în luna septembrie”, a declarat Vasile Chirtoca.Printre zecile de persoane care au venit aseară la aeroport să-i întîmpine şi să-i felicite pe boxerii moldoveni a fost şi consilierul prezidenţial în domeniul culturii, educaţiei şi cercetării, Corneliu Popovici. Acesta spune că este mîndru de prestaţia sportivilor noştri, care au reuşit să promoveze Republica Moldova peste hotare mai bine decît oricine.„Eu sînt convins că băieții noștri au cîștigat acest campionat. Urmărind meciurile care au fost, mă conving de faptul că ei sînt campioni și noi ne mîndrim cu ei. Ei au făcut imagine țării noastre poate mai mult decît fac unii ambasadori pe parcursul întregului mandat. Ei au promovat țara în lume, în sportul mondial și european și, mai mult decît atît, ei au unit societatea noastră, tineretul, în acest timp cît au participat la campionatul de la Vladikavkaz”, a punctat Corneliu Popovici.Amintim că, la Campionatul European de Juniori din Vladikavkaz, Dorin Bucșa a ocupat locul doi în categoria de greutate 60 kg, cîștigînd medalia de argint, iar celălalt boxer de-al nostru, Alexandru Paraschiv, a cîștigat medalia de bronz a Campionatului European în categoria de greutate de 64 kg.