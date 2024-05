Leo Ciobu: „Mă bucur că Arnold Schwarzenegger a aflat despre Moldova”

Leo Ciobu, bodybuilder din Republica Moldova, care a obținut locul întîi la concursul de culturism Arnold Classic din Marea Britanie și a primit premiul din mîinile lui Arnold Schwarzenegger, un celebru actor de la Hollywood, culturist și unul dintre organizatorii competiției, a declarat că se bucură că datorită victoriei sale, acesta a aflat în sfîrșit despre Moldova și despre culturiștii săi.

Ea a declarat acest lucru în cadrul emisiunii La gura sobei cu Nicolae Mișcoi, transmite Noi.md

Leo Ciobu a recunoscut că are un mare respect pentru Arnold Schwarzenegger ca om și sportiv de excepție, ale cărui filme le-a privit în copilărie și încă le iubește. A visat mult timp să-și vadă idolul pe viu, dar nu i-a fost ușor să facă acest lucru, deoarece nu este ușor să ajungi la el la turneul „Arnold Classic”, iar pentru aceasta trebuie să ai un nume în sport, niște regii profesionale.

Culturista din Moldova a spus că Arnold Schwarzenegger este aproape întotdeauna prezent la turneul său. El încă face sport și duce un stil de viață foarte sănătos, dar este mereu urmărit de bodyguarzi, este asistat și nu oricine se poate apropia de el. Celebrul actor hollywoodian, culturist, păstrează distanța, este mereu protejat, deoarece au existat cazuri anterioare cînd a fost atacat la competiții. Pentru că este o personalitate foarte cunoscută, are și răuvoitorii săi.

Leo Ciobu a remarcat că Arnold Schwarzenegger este un om puternic și încrezător, vorbește clar și distinct, merge ca un rege, crede în sine. Este o persoană grozavă, o figură importantă, iar întreaga lume îl cunoaște.

„A realizat multe în viața lui, am mult respect pentru el ca om și ca atlet care a realizat tot ce a putut realiza și a fost visul meu să îl văd”, a spus ea.

Vorbind despre ceremonia de premiere, Leo Ciobu a spus că Arnold Schwarzenegger, atunci cînd i-a înmînat premiul, i-a spus că are o conformație frumoasă.

Culturista din Moldova a recunoscut că a avut multe emoții, mai ales atunci cînd Arnold Schwarzenegger a luat-o de mînă. Ea a plîns de fericire.

„Acest lucru nu poate fi comparat cu nimic. Un astfel de eveniment înseamnă foarte mult pentru mine. Am muncit din greu și continui să muncesc din greu pentru astfel de momente. Cînd mi-a dat mîna și m-a îmbrățișat, am avut o mulțime de emoții. Dacă mi-ar fi dat un microfon atunci, nu aș fi știut ce să spun, am fost copleșită de emoții. Nu-mi venea să cred ce se întîmplă", a subliniat Leo Ciobu.

Potrivit ei, aceste emoții continuă să clocotească pînă în ziua de azi, iar o fotografie memorabilă de la ceremonia de premiere îi amintește mereu de acest eveniment.

„Aceasta este o poveste pentru mine. Și mă bucur că, datorită victoriei mele, Arnold Schwarzenegger a aflat în sfîrșit despre Moldova și despre culturistii săi", a declarat culturista moldoveancă.

Ea a precizat că nu a avut posibilitatea de a comunica cu celebrul actor hollywoodian, culturist după concurs, deoarece timpul său este strict limitat și nu comunică nici măcar cu juriul după turneu, comunicînd strict în interes de serviciu.

În 2023, Leo Ciobu a participat la cel mai prestigios turneu de culturism din lume „Ms. Olympia", care a avut loc în Statele Unite. Compatrioata noastră a ocupat locul al zecelea.

Festivalul sportiv Arnold Classic este considerat al doilea cel mai prestigios show din lume, după concursul „Mr Olympia”.