Dodon propune o soluție pentru dezvoltarea fotbalului moldovenesc

Preşedintele Igor Dodon propune preluarea experienţei altor ţări, cum ar fi Islanda, în dezvoltarea fotbalului moldovenesc.

Potrivit Infotag, despre aceasta în cadrul unei întrevederi şeful statului a discutat cu noul preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Leonid Oleinicenco.Oficialii au discutat despre strategia de dezvoltare a fotbalului moldovenesc, inclusiv programul de construcţie a stadioanelor pentru Joc profesionist, în conformitate cu standardele internaţionale."De asemenea, am vorbit despre construcţia noilor terenuri de sport în vederea atragerii unui segment cît mai larg al populaţiei şi, în primul rînd a tineretului, în practicarea fotbalului.În acest sens am menţionat necesitatea preluării experienţei altor ţări, cum ar fi Islanda, unde, datorită construcţiei stadioanelor, fotbalul a devenit un gen de sport naţional, iar selecţionata ţării a obţinut rezultate impresionante la campionatele europene şi mondiale", a menţionat şeful statului într-un mesaj pe reţelele de socializare.De asemenea, Igor Dodon a avut o întrevedere cu renumit fotbalist şi antrenor, fost selecţioner al echipei naţionale de fotbal a Moldovei, Igor Dobrovolschi, care a solicitat examinarea posibilităţii de a i se acorda cetăţenia Republicii Moldova."Avînd în vedere rolul pe care îl are Igor Dobrovolschi în fundamentarea fotbalului moldovenesc, rezultatele înregistrate de naţionala noastră pe care a ghidat-o cu succes, precum şi contribuţia dînsului la promovarea imaginii pozitive a R. Moldova pe arenă internaţională, am manifestat deschidere pentru soluţionarea problemei invocate, în conformitate cu legislaţia RM", a spus Dodon.