Vocea poporului: "Cum își vor petrece moldovenii vacanța de vară în acest an?"

Sîntem în plină vară: afară este cald, ceea ce înseamnă că moldovenii pleacă în vacanțele mult așteptate.

Mulți preferă să-și petreacă vacanța acasă sau în piscine. Orășenii nu sînt deranjați de faptul că familiile lor nu au posibilitatea de a merge la mare.

"Te poți odihni bine și în Moldova", și-au împărtășit părerile trecătorii cu Noi.md.

"Noi am fost deja la Vadul-lui-Vodă. Avem locuri de relaxare - și la Vadul-lui-Vodă, și la Sculeanca - peste tot sînt plaje. Atît pentru copii, cît și pentru adulți. Dacă cineva nu dispune de mijloace financiare pentru a călători peste hotare, poate avea o vacanță minunată și aici! Noi am fost recent la Vadul-lui-Voda, chiar ieri ne-am întors. Plaja și distracția și cafenelele sînt practic aceleași ca la mare."

"Nu știu, nu m-am decis încă, dar poate undeva la piscină".

"Eu voi rămîne în Moldova. La Vara Vara te poți relaxa. Oriunde, într-o cafenea, la o terasă...".

"Cea mai bună odihnă este acasă. După un an de muncă cred că da..."

Unde veți merge la vară?

"La mare, undeva în Europa.

Și unde în Moldova te poți odihni?

"Păi, probabil, mai ales pentru un locuitor al Chișinăului cel mai preferat este Vadul lui Vodă. Dar, în general, sînt multe locuri în Moldova, principalul este să le cunoști, sînt multe locuri interesante, același turism local, rural cum se numește acum".

"La vila proprie"

"Am multe planuri, dar nu știu dacă se vor realiza. În principiu, vreau să organizez o vacanță, dar cred că, cel mai probabil, în septembrie. Acum lucrăm, lucrăm... Să avem un salariu din care să ne putem apoi odihni. Altfel, mergem la țară, la părinții mei, așa ne odihnim, dar mai mult muncim".

"Deocamdată acasă, vom mai vedea, nu știu. De obicei mergem la Nistru".

"Nu planific nimic deocamdată. Cea mai bună odihnă este în afara orașului , acum s-au deschis o mulțime de piscine. Cînd avem posibilitate, ne odihnim. Deocamdată nu mergem nicăieri".

"O să rămîn în Chișinău. Abia am sosit, am sosit în Chișinău , în Republica Moldova, am solicitat reședința. Deocamdată, am început să vizitez Chișinăul. Îmi place foarte mult, este minunat, extraordinar, un oraș verde. Am văzut Lacul Morilor, foarte frumos, Grădina Botanică,a la fel foarte frumos. Sînt încîntat. Am locuit zece ani în Germania, șase ani în Spania... Prefer Chișinăul..."