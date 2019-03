Ultimele pregătiri pentru evenimentul sportiv “Hai Haiduci!”

Preşedintele ţării, Igor Dodon Igor a convocat la prima oră o ședință de lucru cu privire la organizarea evenimentului sportiv, “Hai Haiduci!”.

Evenimentul sportiv, care se va desfășura al doilea an consecutiv sub egida Președintelui Republicii Moldova, va face parte din acțiunile consacrate Anului Familiei.Acest eveniment va avea loc în perioada 21-22 aprilie, curent, și este organizat de Fundația de Binefacere ”Din Suflet”, Campania Națională ”Iubesc Moldova” în parteneriat cu Clubul sportiv “Sporter”.“Hai Haiduci!” este o cursă de tip trail din Moldova, la care vor participa circa 600 sportivi amatori și profesioniști din țară și din străinătate. În cadrul evenimentului va fi organizată o cursă la alergare și de ciclism, pe teren accidentat, chiar în inima masivului forestier Codru . Startul curselor de ciclism și de alergări va fi dat la Complexul etno-cultural Vatra , pe distanțele de 8, 16 și 30 de km, pînă la Stejarul lui Ștefan Cel Mare din preajma satului Căpriana Totodată, în cadrul evenimentului vor fi organizate diverse concursuri sportive, show de focuri și magie, distracții pentru copii și multe altele. De asemenea, va avea loc un concert cu participarea interpreților autohtoni.De precizat că, anul 2019 a fost declarat prin decret prezidențial - An al Familiei în Republica Moldova. Cu acest prilej, este pus în aplicare un plan de măsuri de susținere și promovare a instituției familiei, care include zeci de acțiuni cu caracter local și național.