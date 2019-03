Soarta mozaicului grădiniței din Durlești. Director: Povești (FOTO)

Mozaicul reprezintă unul dintre principalele elemente ale designului Grădiniței nr.201 din Durlești.

Fața instituției ,,prinde culoare” datorită panourilor mozaice care bucură ochiii copiilor, cît și a maturilor.Doar că, potrivit unor internauți acestea nu ,,mai au mult de trăit, întrucît în curînd vor fi distruse”. Se vehiculează că dispariția panourilor se va produce odată cu termoizolarea grădiniței.Contactat de către redacțiadirectorul Grădiniței nr.201 a declarat contrariul:,,Este scrisoarea noastră la Primărie, se caută un proiect unde grădinița o să fie încălzită în acest an din exterior. Mozaicul rămîne, el va fi restabilit. Nu se va face termoizolarea peste picturile mozaice. Mozaicul e o relicva, cum să ne apucăm să dărîmăm?”, a declarat directotul Grădiniței nr.201 din Durlești, Coman Maria.Totodată, directorul grădiniței s-a arătat mirată de zvonurile apărute referitoare la acest subiect.,,Nu am rețele de socializare, dar de unde s-au luat aceste vorbe...nu am ideie... S-a spus că va fi izolare termică, atît, nimic mai mult. Nimic nu se va distruge, totul va rămîne intact pe clădire. Noi am solicitat la Primărie izolare termică pentru că se pierde foarte multă căldură deoarece sunt multe căderi, chiar pînă la piatra din care este construită clădirea. Astfel, este nevoie termoizolare. Nu am încă o informație oficială, dar, din cîte știu, în acest an grădinița pe care o conduc va fi inclusă în proiect pentru a se face termoizolarea. Activez aici chiar de la deschiderea grădiniței și nu am distrus nimic. Acestea sînt povești populare. În anul 1988 a fost construită această grădiniță”, a mai adăugat directotul Grădiniței nr.201 din Durlești, Coman Maria.