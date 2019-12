Opinie: Singurul ascensor social, sub formă de educație accesibilă tuturor, a dispărut

Unicul ascensor social, sub formă de educație accesibilă tuturor, a dispărut, iar actuala educație scumpă, deși este de înaltă calitate, pregătește copiii pentru export, iar aceasta este o tragedie, deoarece cei care vor să rămînă în țară nu pot primi o educație deoarece ea costă mulți bani.

O astfel de opinie a fost exprimată de scriitorul Vasile Ernu într-un interviu în cadrul emisiunii „Mecanismul de acțiune” cu Elena Levițkaia-Pahomova, difuzat pe canalul TV NTV-Moldova, transmite Noi.md.El a menționat că în anii 60-70 ai secolului trecut, nivelul educație era foarte înalt.„Eu vin dintr-o familie săracă, unde cu toții am primit o educație. Singurul ascensor social disponibil pentru noi era educația. Știam că, învățînd, voi ajunge din acest punct în acesta. Acum, pentru nimic în lume și niciodată. Acest lift a dispărut. A fost distrus. Există un ascensor mic, dar este foarte scump și este folosit de cei care au bani”, a spus Vasile Ernu.El a spus că a observat acest lucru la București, la școala unde a predat.„Învățămîntul acolo costă 20 de mii de euro pe an. Este incredibil! Copii buni, dar nu este vina lor. De exemplu, ei nu au călătorit niciodată cu transportul public. Pentru ei este un șoc că alții îl folosesc. Ei cred că poți merge doar cu taxiul sau cu mașina personală. Dar cînd i-am întrebat cine vrea să rămînă în țară, doar unul a răspuns afirmativ, spunînd că tatăl său are o afacere pe care trebuie s-o preia. Toți ceilalți au plecat din țară”, a spus scriitorul.„Educația scumpă este de calitate, dar ea pregătește copiii pentru export. Aceasta este o tragedie! Iar cei care vor să rămînă nu pot primi o educație, deoarece ea costă foarte mulți bani”, a spus Vasile Ernu.