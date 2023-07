Mărturiile oamenilor de pe Aeroport, în momentul atacului: „Am văzut moartea cu ochii”

Momente tensionate au trăit oamenii care se aflau pe Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care un cetățean străin a deschis focul.

Mulți dintre ei ne-au spus că nu ar fi fost informați despre situație în timp real și au aflat ulterior detalii despre incident din știri sau prin alte persoane.

„Eram în avion. Am citit știrile mai mult. Nu ne-au comunicat nimic, au spus că este un incident și atît. Practic am ajuns cînd a avut loc incidentul. Nu am văzut auzit nimic, era și motorul pornit. Procedura de intrare în țară a fost specială, diferită, am trecut prin VIP”.

„Stăteam în restaurant, la al doilea etaj. Au răsunat 5 focuri de armă. Din auzite, a aterizat un cetățean din Turcia, nu i-au permis să treacă și el a smuls arma de la un polițist și a început a împușca. Am fost evacuați. De două ore stăm, oamenii plîng, au emoții”.

„Întîrzieri de vreo oră. Ni s-a spus că este o situație incertă. E foarte regretabil, dar e îmbucurător că au cîștigat băieții legii. Agresorul a fost reținut”.

„O femeie fugea cu un copil și ne-a strigat: „Fugiți, fugiți! Un pasager de pe avionul venit din Turcia trage cu arma”. Nu mai știm nimic altceva. Acea femeie a spus doar: Am văzut moartea cu proprii mei ochi”.

TV8.md reamintește că un polițist de frontieră și un gardian au fost împușcați mortal de către un cetățean străin, căruia i-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova.

Atacatorul a fost neutralizat și încătușat de trupele speciale care au intervenit. Acesta se află în stare gravă la spital și este reținut pentru omor intenționat.

Procuratura Generală a deschis un dosar penal pe caz. Potrivit procurorului general interimar, Ion Munteanu, se investighează inclusiv versiunea unui atac terorist.