În Moldova, datele din Registrul monumentelor nu corespund realității

În Moldova, multe date din Registrul monumentelor nu corespund realității.

Despre acest lucru a declarat președintele Comitetului Național de Coordonare "Victoria", Alexei Petrovici, în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune" cu Elena Levițkaia-Pahomova pe canalul NTV-Moldova, transmite Noi.md.El a menționat că lucrări de studiere, restaurare și îmbunătățire a monumentelor, cu scopul de a păstra patrimoniul istorico-militar în țara noastră, au loc mai mult de 10 ani."Avem proiectul" Memoriile și Monumentele Moldovei", în cadrul căruia călătorim pe întreg teritoriul țării, fiind ghidați de Recensămîntul Ministerului Culturii, Registrul Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii. Am realizat deja acest lucru cu aproximativ 60-70%. În următorii doi ani îl vom termina complet. Dar, în procesul lucrului, a apărut o istorie foarte interesantă. Un obiect este indicat în Registrul monumentelor al Ministerului Culturii, este indicat anul de instalare și alte informații. Venim în acea localitate, iar acolo nu doar că nu este un astfel de monument, dar nici nu a fost niciodată. Intervievăm localnicii și ei ne confirmă că nu la ei, ci în satul vecin, de exemplu, există un astfel de monument ", a subliniat președintele Comitetului Național de Coordonare ”Victoria”.Potrivit lui, există situații în care în Registru este indicat un singur obiect, iar în sat sînt 3-4, care, de asemenea, nu sînt indicate."Noi le fixăm, le fotografiem și ele toate sînt în baza noastră de date. Acum începem să le postăm. Există un proiect lansat în Rusia "Locul de memorie". Acolo se adună toate obiectele militar-istorice cu privire la Marele Război pentru apărarea patriei, în întregul spațiu în care au avut loc evenimentele Marelui Război, deoarece mulți oameni își caută și în prezent morții și doresc să cunoască locurile înmormîntării lor", a spus Alexei Petrovici.El a menționat că, în fiecare an, oamenii din diferite țări vin la aceste monumente, inclusiv la noi în Moldova, pentru a onora memoria taților, bunicilor și străbunilor lor decedați, care și-au dat viața pentru eliberarea țării noastre în timpul celui de-al doilea război mondial ."Sîntem gata să împărtășim aceste informații cu același Minister al Apărării și cu Ministerul Culturii. Am avut întrevederi în mod repetat la Ministerul Culturii, unde munca noastră a fost foarte apreciată și susținută. Dar sprijinul a constat doar într-o batere pe umăr. Dar multumesc și pentru asta! Cel mai important ajutor este, în condițiile noastre, să nu ne încurce nimeni", a menționat președintele Comitetului Național de Coordonare" Victoria".