Grădina cu peste 160 de specii de trandafiri, o adevărată atracție turistică locală

Ludmila Pîrău din satul Lăpușna, raionul Hîncești, este pasionată de flori. Are în colecția sa 160 de specii de trandafiri de diferite culori, de la alb și roz, pînă la mov și albastru. Aceste specii înfloresc pe tot parcursul verii, pînă la mijlocul toamnei.

„Trandafirul japonez este unul dintre cei mai parfumați. Am și Trandafirul-bujor – cu petale mășcate, de culoare roz și are și o aromă asemănătoare florilor de Bujor. În colecție am și Trandafirul miresei – un trandafir alb, este mai mășcat decît celelalte specii”, a spus Ludmila Pîrău, floricultor, scrie radiomoldova.md.

Unele specii de trandafir sînt mai sensibile în sezonul rece, de aceea au fost plantați lîngă gard, astfel încît să fie protejați de furtună și îngheț.

„Cei mai vulnerabili iarna sînt trandafirii de culori deschise. Cei care sînt de culori mai închise, de exemplu, roșu, mov, sînt mult mai rezistenți în sezonul rece”, a menționat în cadrul emisiunii „Popas Turistic”, Ludmila Pîrău.

Ea a mai spus că petalele unor specii de trandafir le folosește la prepararea dulceții, pe altele le usucă și le folosește la ceai.

„Petalele trebuie colectate dimineața de la ora 6, pînă la 9 sau deja seara. Astfel, trandafirul își păstrează toate aromele și esențele”, a explicat Ludmila Pîrău.

Grădina Ludmilei Pîrău din satul Lăpușna, raionul Hîncești, a devenit o adevărată atracție turistică locală. Aici sînt așteptați turiștii pentru a-și face fotografii și pentru a admira colecția de trandafiri.