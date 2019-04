Fiecare al cincilea copil vine pe lume prin cezariană Societate 6 aprilie 2019, 13:30

Numărul femeilor care aleg să nască prin cezariană continuă să crească.

Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, arată că în 2018, din cei peste 33 de mii de copii născuți, peste 6 400 au ajuns pe lume prin operaţie cezariană.

Medicii explică această creștere prin faptul că tot mai multe femei aleg să nască după vîrsta de 30 de ani, atunci cînd apar şi mai multe riscuri.

Diana Natan este la a treia naștere. La începutul săptămînii, femeia a adus pe lume prin cezariană un băiețel perfect sănătos.



”Ca să fac comparație cu nașterea naturală, atunci e mult mai greu. După ce am născut prima fetiță singurică am mers de la început, n-am avut nevoie de ajutor, dar acum încă am nevoie de ajutor”, a spus mama Diana Natan.



Multe femei primesc indicaţia de a naşte prin cezariană chiar înainte de mult aşteptatul eveniment.



”La un control ultrasonografic mi s-a depistat că colul nu se deschide, e foarte lung și deja natural nu va fi posibil să năștem. Adică era o posibilitate prin travaliu provocat, dar nu era cazul meu”, a spus Elena Chisari.



”Greu. Dureri mari, picurători, injecții diferite, dureroase.”



Medicii spun că femeile care nasc prin cezariană au nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare, iar din această cauză încearcă să reducă la maximum posibil necesitatea de a face o astfel de intervenție.

Totodată, specialiștii spun că micuţii născuți pe cale naturală se adaptează mai ușor la mediul înconjurător.



”Trecerea prin căile de naștere la fel duce la o adaptare a acestui copilaș, fiindcă el își ia flora mamei trecînd prin canalul de naștere și este mai adaptat pentru o viață. El o să aibă aceiași floră ca și mămica și o să aibă imunitate mai bună pentru careva infecții”, a spus șefa secției Terapia Sarcinii al IMC, Irina Castraveț.



Potrivit legislației, nașterile prin operația de cezariană la dorința mamei este interzisă și se fac doar la indicația medicilor.



”Există doar un punct în care femeia poate insiste la operația prin cezariană asta este cicatrice pe uter și refuzul categoric de a încerca să nască pe cale naturală, după o operație prin cezariană anterioară”, a spus șefa secției Terapia Sarcinii al IMC, Irina Castraveț.