Explicația neștiută despre indicatoarele rutiere din Chișinău care ,,se lasă” doborîte (FOTO)

Codul galben de vînt a adus cu el mai multe consecințe. Printre acestea se numără și indicatoarele rutiere din Chișinău.

Un exemplu sînt fotografiile care au fost expediate pe adresa redacţiei noastre, martorul explicînd că acestea au fost surprinse pe străzile Grenoble şi Testemiţanu din Chişinău.Potrivit responsabililor de la Exdrupo, fiecare indicator deteriorat are o explicație diferită, nu se poate de generalizat.Astfel, redacțiaa prezentat două dintre indicatoarele rutiere care recent au fost doborîte de vînt:,,Fiecare indicator are în spate un mod de montare. La procurare este bară zincată, deasupra este unsă cu un fel de ulei pentru a nu se oxida cînd este stropită cu apă. Bara nu ruginește, dar se oxidează. Din acest motiv, fiecare bară este unsă cu ulei. În momentul în care indicatoarele au fost prinse de bară, de obicei noi le punem un șurub autoforant. Se vede că la moment nu aveau și au prins cu bolturi. Dar, atunci cînd este diferența mare de temperatură, de la cald la rece, materialul se contractă. Astfel, indicatoarele au căzut, dar asta nu înseamnă că calitatea indicatoarelor rutiere este proastă”, ne-a declarat șeful Secției Organizarea Circulației Rutiere la regia Exdrupo, Eugen Vîrlan.,,Indicatoarele au fost instalate toamna-tîrziu, cînd noi nu lucram cu betonul. Dacă era să fie betonat, indicatorul rutier nu avea să fie înclinat. Se vede că acolo pămîntul este uscat. Posibil și cineva a tamponat cu mașina, dar așa cum pămîntul e uscat, bara și-a pierdut echilibrul. Primăvara noi avem adresele unde au fost instalate indicatoarele și mergem și le betonăm”, a mai explicat șeful Secției Organizarea Circulației Rutiere la regia Exdrupo.Eugen Vîrlan ne-a confirmat că licitația pentru indicatoarele de pe străzile Grenoble şi Testemiţanu din Chişinău a fost recentă. Însă faptul că ajung să fie distruse, nu are nici o legătură cu calitatea.8% din numărul total de indicatoare rutiere, sînt vandalizate de persoane în stare de ebrietate.