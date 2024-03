Evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor se realizează după experiența altor state, opinii

Membrii internaționali ai Comisiei vetting spun că au acceptat să vină în Republica Moldova pentru a contribui la reformarea sistemului justiției.

Ei își exprimă speranța că, dacă s-a reușit să se facă acest lucru în alte state, este posibil de realizat această schimbare și în Republica Moldova, transmite IPN.

Președintele Comisiei vetting, Scott Bales, a activat în cadrul Curții Supreme din Arizona, SUA, timp de 14 ani, inclusiv în calitate de președinte în perioada 2014-2019.

„Eu am lucrat în domeniul justiției, în calitate de judecător și procuror. În încercarea Republicii Moldova de a face o schimbare, mi-am luat angajamentul să vin aici și să ajut cu ce pot. Principala deosebire dintre comisia de vetting și cea de pre-vetting constă în subiecții evaluării. Comisia noastră, cea de vetting, supune evaluării judecătorii și candidații pentru funcția de judecători”, a spus președintele comisiei vetting, Scott Bales, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV.

Membra internațională a Comisiei vetting, Lavly Perling, a fost procuror general al Estoniei și membră a Consiliului de Etică din Ucraina.

„Fiecare membru are experiența sa. Nu știm cum am fost identificați, dar Parlamentul Republicii Moldova ni s-a adresat și acum sîntem în cadrul Comisiei vetting trei membri internaționali și trei membri naționali. Suntem membri pentru că avem experiența, expertiza necesară. Ne-am dorit să venim în Moldova, s-o sprijinim. Vetting-ul înseamnă verificarea integrității și noi facem acum acest lucru. Sunt aici pentru că cred că dacă am reușit să facem o schimbare în Estonia, este posibil de realizat această schimbare și în Moldova. Este necesar de asigurat un sistem transparent și eficient”, a spus membra Comisiei vetting, Lavly Perling.

Potrivit legii, membrii naționali ai Comisiei de evaluare sînt remunerați din bugetul de stat, iar recompensa financiară a membrilor internaționali ai Comisiei este asigurată de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

„Salariile membrilor naționali sînt prevăzute chiar de lege și e vorba de două salarii de bază ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Asta înseamnă 60 de mii de lei, e vorba de salariul membrilor naționali. Salariul membrilor internaționali este confidențial pentru că este achitat de donatori. Doar membrii naționali sînt salarizați din bugetul de stat, de Ministerul Justiției care reține impozite pe venit și ne achită partea netă”, a spus vicepreședintele Comisiei vetting, Andrei Bivol.

Comisia vetting este constituită din 6 membri: 3 membri, cetățeni ai Republicii Moldova, sînt numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare, cu respectarea reprezentării proporționale a guvernării și opoziției, iar ceilalți 3 membri sînt numiți la propunerea partenerilor de dezvoltare.