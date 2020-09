Drama bărbatului călcat intenționat la o benzinărie

Noi detalii în cazul cutremurător care a avut loc la o benzinărie din apropierea orașului Cantemir, unde doi indivizi aflați în mașină au călcat mai mulți oameni.

Unul dintre bărbații care a avut de suferit cel mai mult, Mihai Gadrabura, a relatat de pe patul de spital detalii cutremurătoare din seara tragediei, transmite Știri.md.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.

Bărbatul, tată a 6 copii, spune că după o zi grea de muncă servea cu prietenii săi bere la terasa de la benzinărie. La un moment dat de ei s-au apropiat 2 tineri care erau drogați sau beți și între ei s-a iscat un conflict care a degenerat în bătaie.

"S-au urcat în mașină și au început să ne calce. După ce m-au pălit prima dată am ajuns sub roata dinainte, apoi sub roata din urmă și nu mai știu ce a urmat. Cînd m-am trezit în reanimație, nu înțelegeam unde sînt și cine sînt oamenii din jurul meu. Să stea la pușcărie, altceva nu merită", a declarat bărbatul.

Femeia bărbatului a declarat că rudele celor 2 tineri au venit la ea acasă pentru a-i propune bani ca să-i ierte.

Aceasta, cu lacrimi în ochi a cerut organelor de drept din R. Moldova să-i facă dreptate în acest caz, iar criminalii să fie condamnați la închisoare.

Totodată, în cadrul emisiunii au fost publicate noi imagini video de la începutul conflictului și pînă la sosirea ambulanței.

Amintim că cazul a avut loc la data de 27 august, la o stație PECO dintr-un sat din raionul Cantemir.