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Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării
Societate19 martie 2020, 14:30 (reactualizat 24 mai 2021, 17:56)
Pe 28 aprilie 2021, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională instituirii stării de urgență în Republica Moldova.
Cadrele medicale din Republica Moldova luptă zi de zi cu pandemia mondială de coronavirus. Potrivit datelor oficiale în țara noastră avem:
|Infectați
|254 741
|Vaccinați
|298 553
|Cazuri active
|2031
|Cazuri confirmate în ultimele 24 hr
|+65
|Testați total
1 085 352
|Testați în 24hr
|2763
|Cazuri tratate
|246 766
|Decese
|+5(ultimele 24 hr) 6080
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- Ai simptome COVID-19? Pași de urmat (INFOGRAFIC)
- Precizările Poliției de Frontieră privind condiițile de intrare pe teritoriul R.Moldova
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Ну и где эпидемия? Что значит подозрительные случаи? Что тесты не позволяют ответить однозначно? А это означает, что подтверждённые случаи далеко не подтверждены. Откуда следует, что умерший не известно от чего умерший. А что значит вылечившиеся? Это значит сами вылечились, ведь против вируса нет лекарств. Потому из статистики следует билиберда. Когда США даст команду ОТБОЙ, в живых останутся одни мегакорпорации, а всякий мелкий и средний бизнес будут в гробу.
Статистика познаётся в сравнении. Давайте сравнительную статистику, а именно: сколько заболело и умерло от инфакта, инсульта, туберкулёза, простого гриппа и кори и т.д. и вот тогда можно сравнить на сколько опасен этот короновирус. Ведь короновирус составляет 14% всех гриппов. Может вы диагностирует короновирус, но тот ли? Какой из них: альфа, бетта, гамма или дельта? А под прицелом ведь только уханьский, не так ли?
2083 за последние сутки въехали в страну..
Один вылечился, то есть сам. Врачи здесь ни при чём. Я правильно понимаю. Ну, а другие 65, что все в реанимации на искусственном дыхании.Что значит вылечившийся? Человек может быть здоровым, но носителем вируса. Но против вируса нет лекарств. Так что этого человека всю жизнь будут держать в изоляции? Все здоровые люди являются носителями множества всяких вирусов и бактерий, которые находятся в равновесии и ни как не проявляются и начинают проявлять свои действия при падении иммунитета. Если человека пожилого возраста лишили возможности прогулок, то есть нарушили его конституционные права, то, что он быстрее умрёт нет никаких сомнений. Значит в его преждевременной смерти будут виноваты дебильные власти, которые сами по себе никогода до такого идиотизма не додумались бы. Ведь действую они по указанию своих заокеанских хозяев.
Почему не баните вот таких психически нездоровых людей с их коментами.как "архимед.курванбык,vladimir? Вам что не видно что они в неадеквате?
Расскажите нам, всему населению, как вылечились эти двое заболевших короновирусом?
Каждый болезнь имеет какой-то период действия. Человек инфицируется, заболевает, потом болезнь развивается, наступает кризис, потом человек или выздоравливает, или умирает, или болезнь переходит в хроническую фазу. С этим короновирусом что-то не так. Больные и не помирают и не выздоравливают. Возможно, что их не выпускают из больниц, чтобы было чем заражать "подозрителных". Короновирус - это грипп. Максимум 3-4 дня и человек на ногах. Поднимите статистику 60 годов. Вся страна кашляла и чихала, но работу никто не прекращал. Возрасла ли общая смертность? Конечно, но не настолько, чтобы рушить всю экономику. Смертность от этого короновируса не превышает смертность от обычного гриппа, а потому меры оккупационного режима не в том, чтобы кого-либо защитить - это СМЕШНО, а, именно, в обрушении мировой экономики. Ну вот, не смешно ли будет, если утверждать, что Гитлер заботился о здоровье населения на оккупированных территориях? Разве ещё до молдавского народа, который есть Советский народ не дошло, что РМ - ЭТО ИНСТРУМЕНТ ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА, его ФОРМА, а СОДЕРЖАНИЕ - ОККУПАЦИЯ. Додон - американский агент, завербованный ещё во времена его нахождения во фракции ПКРМ. Опровергнуть сей факт невозможно, ибо он подтверждён рассекреченный Ассанжем секретной перепиской Азифа Чорди с Госдепартаментом США. Нелегитимана от основания ОККУПАЦИОННАЯ власть держит вес народ за идиотов.
Это известный кишинёвский городской сумасшедший. Но самое смешное, что находятся желающие с ним спорить. Наверно из соседней палаты.
proastele anului 2020 ce folos ca tin paharul si cu masca daca tot din el beu...se cemporta ca niste curve da nu femei
Зачем привозить зараженных опасным вирусом больных в больницы тех городах где не зафиксировано ни одного случая заражения, чтобы открыть новый очаг распространения? Где логика? Почему не принимать зараженных больных в тех районах где уже есть официально подтвержденные случаи, не понятно чем думают.
Блин, да научитесь считать ! Вчера заболевших было 353, за 24 часа плюс 70. Всего - 423 и никак не 433
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } a:link { so-language: zxx } Эпиде́мия (греч. ἐπιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЮЩЕЕ ОБЫЧНО РЕГИСТРИРУЕМЫЙ на данной территории УРОВЕНЬ заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% жителей территории, или иногда 5% какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1%. Первоначально под термином «эпидемия» понималось лишь распространение инфекционных заболеваний (чума, оспа, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, корь, грипп и другие). Однако теперь термин может употребляться в отношении распространения чего угодно среди людей (например, эпидемия туризма). Итак, сам по себе этот короновирус не опасен. Но ослабляет иммунитет и заболевший может умереть от воспаления лёгких. Таким образом, для заявления об эпидемии необходимо определить резкое или существенное повышение уровня заболеваемости и смертности от пневмонии, по сравнению с обычным. Итак, (400:4 000 000)100%=0,01%, что в 100 раз ниже нижнего эпидемиологического уровня. Смертность же, вообще, попадает в интервал ошибок, то есть не фиксируется. Таким образом, ОККУПАЦИОННЫЕ власти преследует цели никак не связанные с заботой о здоровье граждан.
De unde așa teorii?Mare deștept.Halal de așa patriot,dacă mai ai patrie.,...
Вы сожрёте друг дгуеа раньше коронавируса - уроды
Mi-e rușine de așa prezident...
Предлагаю чаще говорить врачам СПАСИБО
берегите врачей! обеспечьте их всем самым необходимым(всеми спецсредствами защиты, лекарствами), качественным питанием, отдыхом и восстановлением от стрессов, и конечно же материально.они каждый день там- на передовой, на краю между жизнью смертью(каждый из может попасть туда с этим "вирусом"), и они там непрерывно за нас борются, спасают....и некоторые погибают! увы! БОЛЬШОЕ ИМ ВСЕМ СПАСИБО от нас всех!!! было бы очень если бы фото этих ГЕРОЕВ в белых халатах видела вся страна: от мала до велика! Показывайте их по ТВ! Это важно и нужно для всех! а когда отступит эта беда сделайте галерею наших ГЕРОЕВ...можно и интернете...например сайт "ГЕРОИ МОЛДОВЫ.md".
Предлагаю привлечь к СУДУ - МАЮ ведь она знала о краже миллиарда, КАНДУ который был МИНИСТРОМ экономики , а теперь срочно поехал в Чехию , та как имеет ГРАЖДАНСТВО - Молдовы, Румынии , Чехии, а может даже США , Англии , Франции и Германии ????? А что ОГЛАСИТЕ весь СПИСОК КАНДУ куда он может СПОКОЙНО сбежать без всяких ВИЗ ???? При этом странный КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД , какое отношение он имеет к КРЕДИТАМ, ТОГДА ПУСТЬ рассматривает ВСЕ предложенные КРЕДИТЫ от США и ЕВРОПЫ . Помните комиссара ЕС который сказал - " МОЛДОВА- ИСТОРИЯ УСПЕХА" ???? Тогда не понятно куда смотрит КС , когда МОЛДОВА все время ПРОИГРЫВАЕТ дела в Европейских судах по правам человека ?????
ВЫЛЕЧИЛИСЬ 80136 ?????????????
Чем больше неверующих в коронавирус, тем меньше неверующих в коронавирус.
Опять цырдун выступает , я думал он в костюженах на лечении
Чему действительно научили этих адептов евроинтеграции на курсах повышения квалификации в гарвардских коридорах , то это манипулировать сладкими словами " свобода" , " равенство " , "справедливость " . В которые эти либеральные идеологи сегодняшнего дня вкладывают совершенно другой смысл : "свобода " - не для чего , не для созидания , а от чего , от своей истории , от своей идентичности , от своего традиционализма и т. д. . А под равенством они они предлагают вам на равных конкурировать на свободно открытом рынке , где для только развивающихся экономик уготовлена полная стагнация, со всеми вытыкающимися последствиями .( банкротство , исчезновение целых секторов производства , безработица и массовое обнищание населения) . При этом свои личные , узко корпоративные интересы эти наймиты западной идеологии и её глобальной экономики , в наглую преподносят как интересы всего молдавского народа ..Если вы в самом деле так обеспокоены его благополучием , то почему в течении многих лет нахождения у власти ни чего не сделали для этой страны? Где с каждым годом народ живёт всё хуже и хуже . И конечно понятна ваша реакция на взвешенный , объективный анализ событий в Белоруссии , где автор раскрывает все причины , последствия и кукловодов этой очередной провокации Запада на пост советском пространстве , в которой сегодняшняя Белоруссии, как точно выразился автор , оно логична роли Брестской крепости во время войны СССР с фашистской Германией .
Санду и вся эта её шарашка национал предателей , как обычно громче всех кричат "держи вора" . Вы когда-нибудь от них кроме популистских лозунгов о демократии , о борьбе с коррупцией и т. д. что то слышали ? Чтобы чётко и ясно изложили свою программу экономического развития и их источники ? Я нет , а ведь именно в вопросе дальнейшего экономического развития страны и возникают разногласия между этими двумя политиками . И обсуждение этого вопроса , не в порядке рекламного монолога , а в диалоге с конкретными вопросами и ответами на основе экономической теории , для Санду смерти подобно . Потому что как то оправдывать ту модель которая довела страну до полного уничтожения местного товаропроизводителя и обнищания народа , которую она намерена продолжать , уже не возможно . Вот она трусливо и уклоняется от таких дебатов .
мне 65 лет.Так называемая доамна Немеренко нас не молдован назвала пришельцамиКАк же так? Официальная дата основания Молдовы 1363год, а официальная дата основания моего села, где я родился и вырос 1563 год. Получается мои предки,Я и мне подобные уже 500 лет пришельцы? А когда образовалась Румыния? И кто пришелец? Мои брат , сестры и дети живут по всей Молдавии. И все говорят на молдавском. Есть в Болгарии и говорят по болгарски, есть в Чехии и говорят по чески. В кишиневе на остановке группа людейстоят и говорят по русски, я спрашиваю как пройти на такуюто улицуМне объесняют на молдавском, я не могу вести беседы, а что надо я понял. ЭТО было в 1976, и повторилось в 2018. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Госпада интилигенция; педагоги , писатели и шуллеры политики до чего вы ловели МОЛДОВАН?
только неугодные комментарии удалять- это демократия?
собой раз так
Хочу рассказать что видел сам как относятся врачи в третей больнице на Рышкановке в реанимационном отделений и в какой грязи они находятся . Это убийцы настоящие под руководством заведующего КРУДУ. Почему-то умирают в большинстве ночью больные, и это в отделений где не больные ковидом. Не говоря о том как они кормят больных. ТРЕБУЮТ ОТ РОДНЫХ ПИТАНИЯ И МЕДИКАМЕНТЫ . ДО ЧЕГО ДОЖЫЛИ МЕДИКИ , УЖАС. СВОЛОЧИ.
Архимед, все на выборы Читай больше на: https://noi.md/ru/obshhestvo/koronavirus-v-moldove-statistika-inficirovaniya-k-jetomu-chasu Facebook: EchipaNOI.md | Telegram: Noi_md