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Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării

Societate19 martie 2020, 14:30 (reactualizat 24 mai 2021, 17:56)

Pe 28 aprilie 2021, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională instituirii stării de urgență în Republica Moldova.

Cadrele medicale din Republica Moldova luptă zi de zi cu pandemia mondială de coronavirus. Potrivit datelor oficiale în țara noastră avem:

Infectați254 741
Vaccinați298 553
Cazuri active2031
Cazuri confirmate în ultimele 24 hr+65
Testați total

1 085 352

Testați în 24hr2763
Cazuri tratate246 766
Decese+5(ultimele 24 hr) 6080

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Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării Coronavirus în Moldova: Statistica infectărilor pe teritoriul țării

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