Copiii clubului sportiv ”Maximus” au adunat daruri pentru familiile nevoiașe (VIDEO)

Pe final de an, clubul sportiv ”Maximus” a federației de luptă națională ”Voievod” a hotărît să organizeze sărbătoarea de anul nou puțin mai special. Membrii clubului, alături de copii și părinții acestora au renunțat la cadouri de dragul de a face ei daruri familiilor nevoiașe.

”Am hotărît ca copiii noștri să nu primească cadouri, dar să ofere ei cadouri celor mai triști ca noi. În pragul sărbătorii am făcut niște totaluri frumoase ca pe final de an, am premiat 8 cei mai buni sportivi ai anului, 8 cei mai buni antrenori ai anului și le-am mulțumit foarte mult partenerilor noștri care sînt și au fost alături de noi pe parcursul acestor ani. După cum vedeți copiii au parte de o sărbătoare destul de interesantă, de un program cultural artistic destul de interesant. Desigur nu vor lipsi și personajele principale ale sărbătorilor de iarnă. Profitînd de ocazie vreau să mulțumesc părinților pentru implicare și întradevăr sînt familii care au nevoie mai mult ca oricine de dulciuri, de haine, cărți și m-a uimit faptul cît de receptivi sînt părinții noștri, moldovenii noștri care s-au implicat de la mic la mare și am colectat o sumedenie de daruri care chiar de mîine vor fi repartizate familiilor nevoiașe”, a spus Oleg Sclifos, vicepreședintele federație de luptă ”Voievod”.