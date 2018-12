Combinatul Poligrafic din Chișinău rămîne fără clădire în toiul iernii

Mai mulți angajați ai Combinatului Poligrafic din Chișinău se plîng pe faptul că în prag de iarnă au rămas fără clădirea în care își aveau birourile și pe care au construit-o din banii întreprinderii.

Asta după ce Guvernul a decis ca edificiul să treacă în gestiunea serviciului unic 112 iar administrația combinatului să se mute în birourile vechi unde este frig și gălăgie.Angajații Combinatului Poligrafic din Chișinau spun că blocul cu 3 etaje în care își au amenajate birourile cei din administratie a fost construit acum 8 ani. Deoarece erau nevoiti sa lucreze in in frig si in galagie, acestia au renuntat la prime si au pus deoparte banii, ca edificiul sa fie ridicat.Timp de încă 8 ani au adunat 18,2 milioane ca să-și amenajeze birouri noi cu condiții normale de muncă. Biroul Silviei Strungaru spre exemplu, care lucrează acolo de mai bine de 15 ani, se află chiar în secția de producere unde era mereu frig și gălăgie.Oamenii sînt nemulțumiți că Guvernul a decis să transmită blocul în gestiunea serviciului național unic pentru apeluri de urgență 112, care pînă nu demult lua în chirie 2 din cele 3 etaje ale clădirii. Oamenii au aflat că edificiul nu se mai află în gestiunea întreprinderii săptămîna aceasta și că in decurs de 30 de zile trebuie să elibereze birourile.Guvernul menționează ca blocul care a fost dat în gestiunea serviciului unic 112, aparține statului și că acesta are mai mare nevoie de acest edificiu decît combinatul poligrafic.