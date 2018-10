Ce surprize vă sînt rezervate de Ziua Naţională a Vinului

Zile numărate au rămas pînă la cea mai importantă sărbătoare a licorii lui Bachus. În acest an, de Ziua Naţională a Vinului, în Piaţa Marii Adunări Naționale, îşi vor da întîlnire un număr record de peste 60 de producători, care vor prezenta produsul mîndriei naționale - vinul.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii au pregătit un program artistic bogat.



Sîmbătă şi duminică, vinificatorii din ţară vor turna în paharele vizitatorilor cele mai calitative licori.



În centrul Capitalei vor fi amenajate tîrguri de artizanat şi prezentate master-clasuri de preparare a vinului. În acest an, organizatorii s-au gîndit şi la micii vizitatori. Aceştia vor putea gusta must pregătit special pentru ei.



An de an, cei mai fideli oaspeţi ai sărbătorii sînt turiştii din ţările vecine. La această ediţie sînt aşteptaţi musafiri din ţările scandinave, dar şi din China şi Japonia.

Ziua Naţională a Vinului a ajuns la cea de-a XVII-a ediţie şi este organizată de Ministerul Agriculturii, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Asociaţiile de producători vinicoli, cu suportul partenerilor de dezvoltare. În acest an, pentru organizarea evenimentului vor fi cheltuiţi peste 2,2 milioane de lei.