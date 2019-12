Cazurile de interdicție asupra intrărilor în Rusia au devenit mai frecvente

În ultimele două luni au devenit mai frecvente cazurile de interdicție asupra intrării în Rusia. Acest fapt a fost comunicat de către Centrul de susținere a migranților moldoveni în Rusia.

Acest lucru are loc din cauza că la finele fiecărui an are loc actualizarea bazei de date a MAI al Rusiei și toți cetățenii străini care au abateri migraționale ajung în baza de date cu interdicții. Este vorba despre cetățenii care au astfel de încălcări precum amenzile (în pofida faptului că deseori acestea au fost achitate), depășirea termenului de ședere, nerespectarea regimului 90/180 și încălcarea altor articole ale legislației FR.

Mulți cetățeni pleacă din Rusia uitînd de încălcările sale și ulterior nu pot să revină înapoi.

În acest context specialiștii recomandă cetățenilor străini să țină cont de toate încălcările sale. Dacă cetățenii cunosc că au anumite încălcări aceștia ar trebui să fie conștienți de faptul că ieșind din Rusia ei nu vor putea reveni înapoi.