Campanie: Deținuții au dreptul la educație

În Chișinău a fost lansată campania socială privind susținerea educației în penitenciare. Scopul acesteia fiind asigurarea dreptului la educație prin crearea condițiilor mai favorabile pentru acces la studii pentru deținuți, transmite IPN.

Anatolie Munteanu, secretar general de stat Ministerul Justiției, a declarat că dreptul la educație este un domeniu prioritar. „În ultimii ani, am primit tot mai multe solicitări din partea deținuților ca să beneficieze de instruire. Sistemul execuțional asigură dreptul la educație în special în formarea inițială, deținuții minori beneficiază de acces la studii pentru ciclul mediu obligatoriu”. Funcționarul a mai afirmat că în societate există în continuare stigmă față de oamenii care au executat o pedeapsă penală, dar este important ca orice persoană, după ce și-a ispășit pedeapsa, să aibă șansa de integrare în societate și angajare în cîmpul muncii.



Robert Terzlow, consultant principal la Pompidou Group, susține că statul este responsabil de soarta deținuților nu doar în perioada cît aceștia se află în închisoare, ci și de viitorul acestor oameni. Educația, la fel ca și în sănătate, trebuie să fie organizată după principiul echivalenței. Acest principiu presupune ca studiile de care beneficiază cei din închisoare să fie de aceeași calitate precum sînt studiile celor din comunitate. De asemenea, este necesar ca studiile de care beneficiază deținuții să se bazeze pe principiul integrării, deoarece astfel se asigură o continuitate în studii în momentul cînd persoana intră și iese din închisoare. În plus, deținuții trebuie să beneficieze de profesori independenți și imparțiali față de statutul lor.



Reprezentanta Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității, Ina Tcaci, a menționat că prin educație orice deținut are șanse mai mari să se integreze în societate. Rapoartele internaționale au demonstrat că în țările în care persoanele aflate în închisoare au beneficiat de programe educaționale ocupaționale sînt șanse mai mici ca aceștia să recidiveze. În Moldova, rata recidivei criminale este de peste 70%, or, acest lucru arată că măsurile luate nu sînt suficiente.



Olga Bulmaga, reprezentanta Consiliului pentru combaterea și prevenirea discriminării, a spus că studiul realizat de Avocatul poporului arată că minorilor din închisori nu li se predau suficiente ore și aceștia nu au acces la materialele necesare. Este necesar să sensibilizăm opinia publică, deoarece educația crește șansa de integrare pe piața muncii a deținuților și, respectiv, asigură independența financiară a acestora”.





Adela Scutaru-Guțu, directoarea Asociației Germane pentru Educația Adulților, este de părere că: „Educația face schimbarea în viața oamenilor indiferent de contextul în care aceștia se află, iar deținuții au dreptul la dezvoltare”.Campania „Educație mai bună în penitenciare” este realizată de asociația „Inițiativa Pozitivă”. Obiectivele acesteia sînt promovarea educației ca instrument eficient de reintegrare a deținuților, crearea condițiilor mai favorabile pentru acces la educație în penitenciare, precum și șanse egale de integrare pe piața muncii.