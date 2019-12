ANI, în căutarea reprezentanților în Colegiul Disciplinar. Cum poți aplica

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate (ANI) anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al ANI, transmite Noi.md.

La funcția de membru reprezentant al societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește următoarele condiții:a) deține cetățenia Republicii Moldova;b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;c) are studii superioare;d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale;f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;j) cunoaște limba de stat;k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.l) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.Persoanele interesate pot depune personal dosarul la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău , str. Alecu Russo 1, et. 7, biroul 74, începând cu 09 decembrie 2019, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00, cu pauză 12.00-13.00 Vedeți aici ce trebuie să conțină dosarul de participare la concurs.Termenul limită de depunere a dosarelor este 28 ianuarie 2020.