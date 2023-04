A fost făcut public numărul celor care au beneficiat de "Voucher Cultural"

În jumătate de an de când Ministerul Culturii a lansat programul "Voucher Cultural", puțin peste 1500 de basarabeni au beneficiat de avantaje.

Cei mai mulți dintre ei și-au cumpărat cărţi sau au mers la cinematograf. Tinerii recunosc că voucherul cultural oferă multe posibilităţi şi ar vrea ca programul să fie extins.

De voucherul cultural in valoare de o mie de lei beneficiază doar tinerii de peste 18 ani. Alexandru este primul din Republica Moldova care l-a testat şi recunoaște că este inițiativa autorităților oferă oportunități pentru tinerii pasionaţi de cultură, scrie tvrmoldova.



ALEXANDRU SINCHEVICI beneficiar: „În perioada de testare trebuia să procur ceva ca să testăm dacă tranzacţia merge bine şi dacă banii se duc şi dacă îmi vine biletul. Primul ce am cumpărat a fost un bilet la filmul Carbon. Ţin minte că am fost şi tare, tare mult mi-a plăcut. După aceasta am procurat bilet la Standupovka şi din banii care mi-au rămas pe cont mă gândesc să cumpăr ceva cărţi”.



ANASTASIA BALAMATIUC beneficiar: „Eu am spus că aceşti 1000 de lei trebuie să vină în viaţa mea cu experienţe tari şi să am şi revelaţii de tipul vai de mine asta se întâmplă acasă. Am plecat la stand-upul de la Standupovka, am plecat la concertul Alternosferei şi urmează acum pe data de 27 aprilie să plec la operă. Misterele Pandorei este opera pe care urmează să o urmăresc”.



Pentru a beneficia de voucherul cultural, tinerii trebuie să-şi facă semnătura electronica. În 10 zile, primesc banii in contul de Mpay.



ELENA LUPAŞCO beneficiar: „În primul rând este o deschidere către viaţa de adult pentru că tu trebuie să te duci singur să îţi faci semnătura digitală şi poată unii dintre ei află că trebuie să pleci acolo să faci semnătura aceatsa li se pare complicat. Dar, parcă te simţi mai independent când faci asta singur şi ştii că ai obţinut asta cumva, nu este ceva simplu care faci aşa şi gata”.



LILIAN MUNTEANU beneficiar: „Această oportunitate într-o oarecare măsură ne motivează pe noi ca tinerii să ne dezvoltăm ca personalitate în ceea ce urmează, anumi chiar prin acele cărţi pe care eu mi le-am luat din motiv că informaţia ce este în ele este foarte preţioasă pentru mine ca tânăr”:



Potrivit informaţiilor oferite de Ministerul Culturii, cele mai multe tranzacţii au fost făcute pentru achiziţii de cărţi, bilete la teatru sau film, instruiri şi ateliere de creaţie.



TOP SERVICII ACHITATE CU VOUCHERUL CULTURAL

1. Cărţi de dezvoltare personală

2. Spectacole

3. Cinematografe

4. Instruiri

5. Concerte



CHISTOL ANDREI secretar de stat, Ministerul Culturii: „Sigur că noi avem aşteptări mult mai mari pentru că avem şi bugetul destinat pentru anul acesta pentru vouchere culturale şi avem şi o creştere a interesului tinerilor faţă de voucher cultural. Urmează ca să avem şi o campanie de comunicare mai activă în viitorul apropiat ca numărul tinerilor să crească şi să creştem şi în produsul cultural care este oferit tinerilor”.



Voucherul poate fi folosit doar până la atingerea vârstei de 19 ani. Programul national este implementat de Ministerul Culturii în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică și beneficiază de asistența tehnică a USAID și a Guvernului Suediei.