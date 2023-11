A alergat 42 de km în cîteva ore. Istoria unei moldovence, finalistă a Maratonulului din Atena

I se spune „The Authentic”, pentru că acesta este drumul, pe care soldatul Pheidippides a alergat, acum mai bine de 2.500 de ani, ca să aducă atenienilor vestea cîștigării bătăliei de la Marathon împotriva perșilor.

Conaționala noastră Mariana Berescu, originară din s. Gotesti, Cantemir, este stabilită de 15 ani în Grecia. Trecînd printr-un moment dificil al vieții ei, prin divorț și-a găsit refugiul în sport. A început să practice alergatul, transmite Noi.md cu referire la radiomoldova.md.

Anul acesta, a fost al 4-lea maraton, pe care l-a alergat, la Atena, de 42 km - și, poate, cel mai dificil, spune Mariana Berescu:

„Mi-am dat seama că o persoană, care termină cursa maratonului, nu mai este aceeași ca și la începutul ei. Am alergat primul maraton la 42 de ani, ca să am cîte un kilometru pentru fiecare an. L-am alergat pe al doilea la 43 de ani, după care a venit pandemia și m-am rezumat doar la semi-maratoane”.

Legenda spune că, în momentul în care a ajuns în fața Parlamentului din Atena, soldatul Pheidippides, care aducea vestea victoriei, a apucat să rostească „Nenikikamen” („Am cîștigat”), după, care, a murit de epuizare. Participanții de astăzi ai Maratonului, reiau simbolic traseul cursei și se pregătesc temeinic pentru competiție.

„Maratonul este o probă de rezistență fizică și psihică. Nu poți alerga 42 km fără o pregătire fizică temeinică, și da, acei 195 de metri în plus merită adăugați la descriere, pentru că sunt cei mai dificili din punct de vedere mental, dar și cei care îți aduc cea mai mare satisfacție”.

Pentru alergarea traseului, organizatorii pun la dispoziție 8 ore. În tot acest răstimp, de la bebeluși la oameni, care bat, chiar, suta de ani, cu toții ies în stradă și îi încurajează pe alergători.

„Copiii îți oferă ramuri de măslin, maturii bat palma cu tine, strigă: „pame, pame, pame” (”hai, repede, să mergem”). Fiecare ajunge la finiș, după puterile proprii și după pregătire. Este permis să faci mici pauze, să te hidratezi. Unii participanți la maraton-aleg să meargă la pas această distanță de 42 de km”.

Conaționala noastră, Mariana Berescu spune că a concurat cu ea însăși, la maraton, așa precum au făcut-o și ceilalți 60 de mii de oameni, originari din peste 140 de țări, care au participat la maraton. Scopul lor a fost „să se autodepășească”.

„Pornind de la linia de start a unui maraton, indiferent de limba, pe care o vorbești, cu toții suntem egali. Poate că lumea ar fi un loc mai bun dacă ar alega mai mulți oameni”, spune Mariana Berescu.

Pe parcursul maratonului, conaționala noastră, a fost încurajată de familie și de prieteni, care o întîmpinau pe traseu, strigîndu-i „Hai Moldova!”

„Am zburat pe ultimul kilometru, care trece pe lîngă clădirea prezidențială pe de o parte și pe lîngă Grădinile Naționale, pe de altă parte. Și, la fel, ca si soldatul grec, acum 2500 de ani, am strigat cît am putut de tare „Nenikikamen” (Am cîștigat)”

12 noiembrie 2023 este ziua în care conaționala noastră, Mariana Berescu, a cucerit lumea, simbolic, cu steagul R. Moldova, în mîini, dar, totodată, s-a descoperit și pe sine.

„Tot ce ați vrut vreodată să știți despre dvs., puteți afla, alergînd, pe parcursul a 42 de km. Viața este ca un maraton, trebuie să avem curajul să înaintăm. Am plîns de bucurie că mi-am permis să duc acest vis pînă la capăt”

Considerat cel mai mare eveniment de alergare din lume, aflat la cea de-a 40-a ediție, Maratonul din Atena a adunat în acest an un număr aproximativ de 60 de mii de alergători, dintre care 20 de mii pentru cursa cea lunga de 42 de km.