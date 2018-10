Intrepreta care a devenit marea cîştigătoare a galei American Music Awards

Taylor Swift, care recent şi-a anunţat implicarea în politică, a fost marea cîştigătoare a American Music Awards, gală la care artista şi-a îndemnat fanii să se implice şi să voteze, relatează Reuters.

Starul, în vîrstă de 28 de ani, i-a învins la categoria "Artist of The Year" pe rapperii Drake şi Post Malone, precum şi pe britanicul Ed Sheeran şi formaţia rock Imagine Dragons.

Ea a mai cîştigat trei premii "Best Female Pop Artist", "Best Tour" şi "Best Pop Album" pentru "Reputation", cu cele mai bune vînzări în 2017.