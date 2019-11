Cele mai cunoscute blogerite din Moldova premiate la DIVA 2019 by Viorica Cosmetic (VIDEO) ©

Cea mai mare companie de produse cosmetice din Republica Moldova, a adunat la un loc cele mai influente bloggerițe din țară, scrie Noi.md.

Bloggerițele de top din țara noastră și-au dat întîlnire la cel mai stilat salon auto din țară Jaguar Land Rover, amplasat pe strada Calea Ieșilor din capitală.

Cîștigătorii în nominații au fost desemnați în urma unui online voting care s-a desfășurat pe site-ul diva2019.viorica.md.

Potrivit Mariei Bortă, directorul general al S.A. ”Viorica-Cosmetic”, prin astfel de evenimente se vrea promovarea produsului authton.

”Sîntem la a doua ediție și prin acest mod ne dorim să promovăm nu doar produsul nostru care îl considerăm unul excelent, cît și persoanele atașate de produsele Viorica-Cosmetic. Vrem să demonstrăm tuturor că totuși în Moldova se poate, în Moldova este cu ce să faci și un produs bun și un eveniment frumos”, a spus Maria Bortă.

În cadrul evenimentului au fost premiați cîștigătorii în urmatoarele categorii: Best Young Mommy - Valeria Făinescu, Best Lifestyle Blogger - Doina Danielean, Best Food or Sport Blogger - Tatiana Koberidze, Best Positive Bloggers - Ania Țapes, Best Business and Motivation - Elena Ganciucova.

La rîndul său, Diana Munteanu, manager dezvoltare ”Viorica-Cosmetic”, a menționat că nu a fost ușor de organizat un eveniment de o asemenea anvergură, însă echipa celei mai mari fabrici de cosmetice din țară a demonstrat că nimic nu este imposibil.

Vladislav Chirtoca, director marketing ”Viorica-Cosmetic” a menționat că la eveniment au fost adunați cei mai influenți bloggeri din țară care promovează valori adevărate precum, valorile maternității, ale familiei, ale cosmeticilor de calitate produse la noi, acasă, în Republica Moldova.

De titlul DIVA 2019 s-a ]nvrednicit Doina Danielean, premiul pricipal fiind prezen'a pe coperta revistei Brilliance, premiu înmînat de directorul de marketing Chirtoca Vladislav.

Blogging-ul este o profesie modernă care permite spectatorilor simpli să privească viața din diferite perspective, ce dezvoltă gîndirea creativă și demonstrează clar că visele se nasc pentru a deveni realitate. În Moldova această ocupație doar ia amploare, dar deja acum ni se deschide o nouă lume a tinerilor talentați, în spatele cărora stă viitorul țării noastre.

De menționat că DIVA (Digital Influencer Viorica Awards) este un eveniment organizat pentru a doilea an consecutiv de „Viorica Cosmetic” și are drept scop aducerea în vizor a celor mai influente femei din blogosfera moldovenească.