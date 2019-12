A fost aleasă culoarea anului 2020

Institutul Pantone a ales culoarea anului 2020. Prin urmare, în acest an cea mai în vogă culoarea va fi PANTONE 19-4052 Classic Blue.

Classic Blue este o nuanță albastră atemporală și rezistentă, elegantă în simplitatea sa. Sugestivă cerului la amurg, redă calitățile liniștitoare ale clasicului albastru, subliniind dorința Pantone de a contura stabilitatea acestei culori și persistența ei în timp.Pe măsură ce trecem pragul într-o nouă eră, Pantone a transpus nuanța într-o experiență multisenzorială pentru a ajunge la o diversitate mai mare de oameni și a oferi o oportunitate tuturor să se asocieze cu această culoare.De peste 20 de ani, Color of the Year de la Pantone a influențat dezvoltarea produselor și deciziile de cumpărare în mai multe industrii, inclusiv moda, mobilierul pentru casă și designul industrial, precum și ambalarea produselor și designul grafic.Procesul de selecție Pantone Color of the Year necesită o analiză atentă și o analiză a tendințelor. Pentru a ajunge la selecție în fiecare an, experții în culori Pantone de la Pantone Color Institute face o cercetare în materie de tendințe.Pantone Color Institute este o unitate din cadrul Pantone care evidențiază culorile sezoniere, prognozează tendințele globale ale culorilor și sfătuiește companiile cu privire la culoarea produselor și a identității vizuale a mărcii. Prin prognozele de tendință sezonieră, psihologia culorilor și consultanța culorilor, Pantone Color Institute partenerează cu mărci globale pentru a folosi eficient puterea, psihologia și emoția culorii în strategia lor de proiectare.