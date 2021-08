Remedii naturale ce trebuie să existe în dulăpiorul cu medicamente

Venirea primaverii si vremea capricioasa de afara ne da tuturor batai de cap. Nu stii cum sa te mai imbraci, ce sa mai pui, ce sa mai scoti si, astfel, nu-i de mirare ca apar simptome precum nasul infundat, tusea, gatul inflamat.

Iata un bun motiv sa incepi sa-ti pregatesti organismul si sistemul imunitar pentru schimbarea sezoanelor.

Vezi aici lista remediilor naturale care ar trebui sa exista in dulapiorul cu medicamente, pentru a tine bolile departe.

1. Miere naturala

Mierea nu numai ca este delicioasa, insa contine substante antibacteriene, antivirale si antifungice. De asemenea, mierea regleaza glicemia, reduce riscul bolilor cardiovasculare. Mierea poate fi folosita atat intern, pentru prevenirea mai multor boli, precum si extern, ca tratament pentru piele.

2. Oscillococcinum

Daca simti o mica gadilatura in gat, oscillococcinum este remediul minune. Medicament homeopat, oscillococcinum este ideal sa fie utilizat, inainte ca boala sa isi manifeste mai multe simptome.

3. Zinc

Ca si vitamina C, zincul este esential pentru functionarea corecta a sistemului imunitar. Data viitoare cand nu te simti bine, adauga zinc in dieta ta, pentru a-ti stimula organismul sa lupte impotriva bolii.

4. Carbune activ

Daca ai banuiala ca te-ai intoxicat cu ceva ce ai mancat, carbunele activ te poate ajuta. Daca simptomele sunt grave, cere de urgenta sfatul medicului.

De asemenea, ajuta in reducerea gazelor intestinale si previne mahmureala.

5. Probiotice

Din pacate, bacteriile din intestinele multora dintre noi nu mai formeaza un ecosistem functional. Asa apar tulburari precum constipatie, diaree, vaginite, indigestie, obezitate, ADHD, gaze, oboseala etc. Medicii recomanda o dieta bogata in probiotice, astfel incat echilibrul florei intestinael sa fie restabilit.

6. Sirop de soc

Socul este "supererou" in lupta cu virusii si inflamatiile. In plus, are un gust delicios.

7. Ceai de menta

Ceaiul de menta este ideal pentru digestie, dar si in cazurile de insomnie.

8. Ulei de arnica

Arnica este de ajutor in cazuri de dureri musculare si articulare sau rani si julituri. Uleiul de arnica grabeste vindecarea.

9. Vitamina C

Toate lumea stie ca vitamina C este esentiala pentru functionarea corecta a sistemului imunitar. Cand simti ca vremea te poate da peste cap, suplimenteaza-ti doza de vitamina C.