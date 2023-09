Cîteva ceaiuri minune în lupta cu gripa și răceala

Așa cum nu știi niciodată de unde sare iepurele, ar fi bine să știți cum să luptați cu gripa și răceala avînd acasă la îndemînă anumite ingrediente. Vă prezentăm cinci ceaiuri care vă vor furniza o doză bună de vitamine și minerale pentru a vă menține energia. Alegeți calea spre o sănătate mai bună!

1. Cel mai bun Smoothie: Căpșuni, zmeură, afine și kiwi

Prepararea unui smoothie este una dintre cele mai rapide căi de a obține o grămadă de ingrediente sănătoase la o singură masă; plin de vitamina C, antioxidanți și bioflavonoide, acest lichid proaspăt este o excelentă sursă de vitamina C.

Vitamina C este una dintre acele vitamine importante pe care trebuie să le reînnoim mereu. Știați că un kiwi are peste 100% din valoarea zilnică recomandată a vitaminei C?

Acest smoothie bogat în fructe de pădure este absolut delicios!

Ingrediente:

1 cană de căpșuni congelate

3/4 cană zmeură înghețate

1/2 ceașcă de afine congelate

2 fructe de kiwi decojite și tăiate în felii

2. Cel mai bun ceai cu lămîie, miere și ghimbir

O băutură ușor de întrebuințat, ce conține lămîie pentru o cantitate mare de vitamina C, ghimbir pentru eliminarea toxinelor, miere pentru dulceață și aromă naturală. Această băutură delicioasă și naturală vă va întări sistemul imunitar.

Ingrediente:

1 felie de lămîie

1 bucată de ghimbir proaspăt decojită și tăiată subțire

1 linguriță de miere

apă fierbinte

3. Cel mai bun ceai probiotic: Smoothie de nucă de cocos, morcovi și portocale

Tractul digestiv are o relație importantă cu sistemul imunitar. În mod natural, îndulcit și cremos, lichidul portocaliu conține toate vitaminele necesare, care să țină piept răcelii și gripei.

Ingrediente:

O jumătate de cană de lapte de nucă de cocos sau lapte de migdale

1/2 cană chefir de nucă de cocos sau iaurt cu aromă de nucă de cocos

O jumătate de cană cu suc proaspăt de portocale

O jumătate de cană suc de morcovi natural

* Opțional – 2/3 cană ananas congelat

4. Cel mai bun ceai din plante medicinale: infuzie de plante

Băuturile zilnice de infuzie de plante pot fi o modalitate excelentă de a suplimenta vitaminele și mineralele în dieta familiei.

Ingrediente:

1 ceașcă de ierburi, cum ar fi urzică, zmeură, trifoi, ovăz, flori de tei

1-2 linguri (sau mai mult, după gust) de mentă

Apă fierbinte pentru a acoperi ierburile și pentru a umple borcanul.

5. Ceaiul de cătină

Cu 14 vitamine esențiale, omega 3, antioxidanți și proprietăți anti-inflamatoare, cătina are profilul nutrițional atît de impresionant încît a fost considerat un remediu în Rusia și Europa de Est de mai multe secole. Ceaiul de cătină vă va face mai rezistent la răcelile sezoniere.

Ingrediente:

100 grame de cătină

2 bastoane de scorțișoară

2 căni cu apă fierbinte

2 lingurițe de miere

Construirea unui sistem imunitar mai bun este unul dintre cei mai importanți pași către o viață sănătoasă și activă. Sperăm că aceste rețete v-au inspirat și veți prepara aceste băuturi delicioase în sezonul rece.

Sursa: https://sinteza.org/2021/04/01/cinci-ceaiuri-minune-in-lupta-cu-gripa-si-raceala