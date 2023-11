Ce sa mănînci ca să nu îmbătrînești

Cine nu-si doreste sa traiasca tinerete fara batranete si viata fara de moarte? Adevarul este ca nimeni nu intinereste odata cu trecerea anilor. Insa ceea ce manaci te poate ajuta sa arati mai tanar decat varsta din buletin.

Iar natura ofera nutrienti care ajuta sanatatea pieli si iti ofera o infatisare tinereasca. Tineretea fara batranete nu este numai o chestie de sanatate a pielii ci reflecta starea de sanatate generala. Dieta poate fi un adevarat ajutor din acest punct de vedere, insa are rezultatele scontate numai atunci cand este combinat cu sport si asoptarea unui stil de viata corespunzator. Iata ce sa mananci ca sa nu imbatranesti.

1. Morcovi

Exista studii care sugereaza ca beta carotenul care se gaseste in morcovi si in alte legume portocalii reduce efectele negative ale soarelui asupra pielii. Totusi, nu te culca pe o ureche si nu considera morcovii substitut pentru cremele antisolare.

2. Quinoa

Este important ca in dieta sa ai un nivel optim de fibre astfel incat sa fie asigurata sanatatea tractului intestinal si a scadea riscul de a te confrunta cu un nivel ridicat al colesterolului. Poti obtine toate acestea daca consumi cereale integrale, orez, paine integrala etc. Si quinoa poate fi o alegere din acest punct de vedere. Este recomandata in special veganilor datorita faptului ca este o sursa excelenta de proteina, care este vitala pentru sanatatea pielii.

3. Smoothie de fructe

Un mix de fructe intr-un smoothie iti poate oferi o multime de nutrienti si minerale necesare unei infatisari tineresti. Multitudinea de antioxidanti rezultati din combinarea a 2-3 tipuri diferite de fructe poate stimula contractarea si relaxarea nevilor ceea ce va avea ca efect reducerea inflamatiilor pielii precum si irigarea ei si, prin urmare, eliminarea ridurilor.

4. Nuci, alune si seminte

O mana de alune/nuci in timpul zilei sau cateva seminte de floarea soarelui in iaurtul de dimineata iti pot proteja pielea. Asta se intampla datorita acizilor grasi din alune/nuci de care au nevoile celulele pielii si ale organismului in general.

5. Apa

Este foarte important pentru sanatatea organismului sa ramai hidratat. Apa este esentiala atat pentru elasticitatea pielii cat si pentru alte aspecte ale sanatatii, inclusiv pentru functionarea corespunzatoare a organismului asa ca nu uita sa bei suficiente lichide.

6. Uleiul de peste

Uleiul de peste (ton, somon, macrou) te poate ajuta sa pari mai tanar. El contine omega 3 care este esential pentru intreaga sanatate a organismului pe termen lung.

7. Ciocolata

Vestea buna pentru iubitorii de ciocolata este ca varianta neagra, adica peste 60% cacao te ajuta sa arati mai tanar. Cacaoa este bogata in polifenoli care au un efect pozitiv in protejarea pielii arse de soare.

8. Ceaiul verde

Alaturi de ceaiul de plante acesta este o modalitate excelenta de a ramane hidratat si, in plus, este un ajutor excelent in mentinerea sanatatii pielii datorita micronutrientilor pe care ii contine.

9. Carnea de pui si pestele

Proteinele joaca un rol insemnat construirea unei pieli sanatoase. Iar cele mai bune surse de proteina sunt carnea slaba, pestele, ouale si branza.

10. Spanacul

Legumele de culoare verde inchis precum spanacul, broccoli, nap si varza de Bruxelles sunt bogate in vitamine, betacaroten si luteina care mentin sanatatea pielii. Spanacul contine si vitamina C care, de asemenea, mentine sanatatea pieli, precum si vitamina E care este un important antioxidant.