Abdominoplastia - înțelege mai bine care sunt avantajele, dar și riscurile acestei intervenții ©

Ce reprezintă această operație plastică - abdominoplastia?

Abdominoplastia este o intervenție chirurgicală de amploare, ce are ca scop îndepărtarea excesului de piele și grăsime de la nivelul abdomenului inferior. Ea are scopul de a înlătura ”șorțulețul” rămas adesea după o slăbire bruscă, o sarcină sau alte modificări metabolice ce înrăutățesc considerabil aspectul abdomenului. În același timp operator se pot întări și mușchii abdominali pe linia mediană sau se pot rezolva probleme de perete abdominal (hernii, eventrații, acestea fiind frecvent întâlnite pe linia albă - punct slab al organismului). Ca operație abdominoplastia are preț moderat, chiar accesibil, însă doar după o discuție detaliată cu medicul plastician se va putea determina suma concretă necesară pentru caz (fiecare este individual, până la urmă).

Cine apelează la abdominoplastie?

Desigur, cei care au obosit să lupte cu natura în căutarea abdomenului perfect. Chiar și dietele urmate de succes nu oferă imediat corpul ideal, în special după fluctuații mari de greutate. Nici sala de sport nu rezolvă toate problemele legate de forma fizică, deoarece dacă mușchii mai pot fi antrenați, pielea și țesuturile conjunctive (importante în structura abdomenului) nu pot fi influențate prin sport. Iar vergeturile… nici o cremă magică și nici cel mai iscusit maseur nu pot ajunge la nivel celular și elimina țesutul reparator ce constituie esența vergeturilor.

Abdominoplastia este o operație plastică indicată pacienților care la nivelul jumătății inferioare a abdomenului au un exces de grăsime și piele ce nu pot fi îndepărtate prin regim dietetic sau exerciții fizice. Vergeturile tegumentare care apar la femei mai ales după sarcini multiple pot fi atenuate și parțial îndepărtate tot chirurgical. Prin această intervenție se îndepărtează șorțul abdominal prezent, se pot întări mușchii abdominali pe linia mediană. Există cicatrici în urma operației? Da, dar un chirurg plastician bun cu siguranță va lăsa o urmă abia observabilă, ușor de ascuns sub haine, spre deosebire de burta proeminentă, pielea lăsată sau vergeturile extinse.

Riscurile inerente pe care orice pacient trebuie să le cunoască

Un chirurg conștient și de încredere mereu va informa pacienții despre nuanțele unei asemenea operații plastice. Abdominoplastia este o intervenție chirurgicală destul de amplă. În afară de riscurile ce pot apare la orice intervenție chirurgicală - hemoragii, apariția de hematoame postoperator, de serom, infecție, sunt câteva riscuri specifice pe care fiecare potențial pacient le va discuta cu chirurgul în momentul consultației, precum și înainte de operație. În medicină, la general, mereu se pun pe cântar plusurile și minusurile unei intervenții. Abdominoplastia nu este un moft estetic, adesea este necesară întărirea abdomenului pentru a evita herniile.

Merită să apelezi la o abdominoplastie?

Fiecare pacient este în măsură să decidă dacă avantajele acestei intervenții întrec riscurile. Corect ar fi să clarificăm că pielea în surplus se poate ”retrage” parția după fluctuațiile de greutate, dar această abilitate scade odată cu înaintarea în vârstă și nu este universală, adică egală la toți. Linia albă, însă, fiind țesut conjunctiv, nu își ”revine” în cele mai multe cazuri, fără mâna magică a chirurgului plastician. Recuperarea după abdominoplastie este, din fericire, rapidă în majoritatea cazurilor, atunci când indicațiile medicului sunt strict urmate, iar sănătatea pacientului este una bună din start.

Iar pentru că la capitolul operații estetice Chișinău stă excelent, cum ar fi și de așteptat de la capitală, acum doritorii pot beneficia de această intervenție chiar aici, acasă.