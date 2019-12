Voronin îl acuză pe Plahotniuc că i-a luat afacerile fiului său

Vladimir Voronin îl acuză pe Vlad Plahotniuc ca i-a luat toate afacerile fiului său.

Liderul PCRM a declarat în cadrul emisiunii InPROfunzime ca Oleg Voronin a ajuns șomer de cînd la guvernare au venit democrații.Liderul PCRM spune ca fiul său la moment nu are de lucru și trăiește din "acțiunile de la BNM." Mai în glumă, mai în serios, Voronin spune că dacă va ramîne și fără aceste acțiuni, fiul său va trai din..."pensia tatălui", notează Noi.md cu referire la protv.md "Oleg a fost înlăturat de la tot business-ul, pe timpurile cui - a lui Plahotniuc.""I le-a luat toate, pîna la urmă. Toate pe care el încă fiind student la universitate le-a început. Elabora niste preparate, ingrasaminte pentru flori de casa. Multe alte lucruri. L-a înlăturat de la tot."Oleg Voronin este fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. In perioada in care liderul PCRM a fost președinte, fiul sau a avut foarte multe afaceri pe întreg teritoriul tarii, precum: farmaceutice, cu zahar, cu vinuri, metalurgice și bancare.In 2011 Oleg Voronin a intrat in rîndurile membrilor PCRM, formatiune condusa de tatăl său.