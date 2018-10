Voronin: cînd spunem 25 de ani, apare un sentiment de emoție.

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) desfășoară, plenara festivă extinsă, dedicată jubileului de 25 de ani de la fondare.

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a declarat că, atunci cînd spunem 25 de ani, apare un sentiment de emoție.

„Nu este întîmplător, fiindcă pentru mulți membri PCRM, acești ani sînt o jumătate din viață. O bună parte din viață a fost dată partidului, ideii. În această situație, putem spune că PCRM este viația mea, este soarta mea. Se gîndea atunci cineva, la început de cale, că vom ajunge să marcăm acest jubileu?! Cred că, mulți vor spune – nu, pentru că atunci nu puteai să prevezi ceva. În acești ani ne-am întărit. Comunismul este o idee, dar această idee niciodată nu poate fi omorîtă, nici îngropată. PCRM s-a reunit ca un protest al oamenilor, care s-au adunat, care nu erau deacord, cu situația creată în RM. Fiecare a decis pentru sine, nimeni nu i-a impus. A fost complicat, cu riscuri, orice persoană care era comunistă, era în afara legii, însă noi am reușit”, a precizat comunistul.

Potrivit lui Voronin, PCRM a crescut foarte repede. „S-a aflat repede despre formarea PCRM, la partid aderau foștii membri ai Partidului Comunist Sovietic, veneau tineri. Am creat am partid clasic. Pentru noi nu erau atunci nici raioane străine și nici oameni. Am reușit, iar anii de guvenare demonstrează asta. De la o campanie electorală la alta, ratingul nostru creștea. Noi nu am avut, nu aveam aliați, unicii aliați ai noștri au fost și rămîn cetățenii. Noi nu am fost activi, noi am fost interactivi. Am mers în teritoriu, am vorbit cu oamenii, toți aveau încredere în noi. Toți știau comuniștii în față”, a spus Voronin.