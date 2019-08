Reacția deputaților ACUM la solicitarea PSRM de a semna un nou acord politic

După ce deputatul din Partidul Socialiștilor (PSRM) Vlad Bătrîncea a anunțat că insistă ca săptămîna viitoare să fie semnat un acord politic permanent între Blocul ACUM și PSRM privind crearea unei coaliții parlamentare, cîțiva deputații ACUM au venit cu o reacție la acest subiect.

„Aici mai puțin depinde de deputați și mai mult depinde de Guvernul care trebuie să propună exact reformele care sînt prioritare în domeniul justiției. Din cîte eu am auzit, deja este la ultima sută de metri și noi în zilele următoare vom discuta acest lucru. Dacă acest lucru se va produce, nu văd mare problemă în semnarea unui astfel de acord. Din start am spus că geopolitica pe noi acuma nu ne preocupă. De dorit să fie abordare reciprocă, și din partea noastră și din partea PSRM. Mi se pare că la etapa actuală noi putem depăși această problemă”, a spus pentru TV8.md Alexandru Slusari, din fracțiunea Platformei DA.„Vom stabili lista de priorități, vom trata acele linii roșii care va face posibilă o conlucrare bună”, a declara Igor Grosu, deputat din fracțiunea PAS.„Nu văd o problemă. Dacă acordul o să fie focusat pentru reforma justiției, atunci chiar nu văd nici o problemă în acest acord”, a spus Radu Marian, deputat din fracțiunea PAS.Deputații ACUM au comentat și aspectul la care s-a referit Vlad Bătrîncea: „ Unii deputați și miniștri exponenți ai blocului ACUM vin cu declarații și mesaje cu tentă geopolitică și ideologică”.„Nu știu dacă ați auzit multe declarații geopolitice de la reprezentanții Blocului ACUM. Cel puțin noi am evitat astfel de declarații. Înțeleg că dînsul probabil se referă la colegul nostru Octavian Țîcu, dar nu știu cît acest lucru dăunează sau afectează această colaborare a noastră cu PSRM” a declarat Slusari.„Posibil se referă la declarațiile domnului Țîcu care după părerea mea, a ieșit cu declarație neinspirată. Probabil la asta s-a referit”, a spus Radu Marian, deputat din fracțiunea PAS.„Afirmații de acestea au fost tot timpul. Fiecare deputat are opțiunile lui care poate să le vocifereze. Important este într-un final să urmărim agenda comună” comentează Grosu.PSRM și ACUM au semnat un acord temporar de creare a unei majorități parlamentare pe data de 8 iunie 2019.