Popescu: Dacă se va pune întrebarea tranzitului încărcăturilor militare prin Ucraina, noi vom rezolva problema

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei, Nicu Popescu, consideră că, dacă în viitor se va pune problema tranzitului încărcăturilor militare prin Ucraina în contextul exportului de muniții ruse din regiunea transnistreană, atunci această problemă va fi rezolvată.

El a afirmat despre acest lucru într-un interviu acordat ziarului rus Kommersant, relatează Noi.md.Nicu Popescu a discutat recemt cu ministrul rus de externe despre reciclarea muniției ruse depozitate în regiunea transnistreană. Serghei Lavrov a spus că este nevoie de un an pentru a se pregăti de acest lucru.„Dar, posibil, va trebui exportat ceva, ceea ce înseamnă tranzitul pe teritoriul Ucrainei. Dvs. ați fost la Kiev pe 9 septembrie. Ei sînt gata să permită trecerea trenurilor cu muniție rusească?”, a fost întrebat șeful MAEIE al Moldovei.Nicu Popescu a menționat că poziția Moldovei a fost întotdeauna aceea că Chișinăul oficial este pentru reciclarea acestor arme și pentru retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană.„Salutăm disponibilitatea Rusiei de a recicla și a scoate muniția. Am auzit disponibilitatea Rusiei de a merge în această direcție. Cînd am fost la Kiev, încă nu aveam detalii de calendar și proceduri concrete. Acum ele au apărut, le-am discutat. Însă nimic încă nu a fost întocmit documentar”, a declarat șeful Ministerului de Externe din Moldova.„Va trebui totuși exportată muniția prin Ucraina?”, a fost el întrebat.„Nimeni nu are nevoie de prezența depozitelor cu aceste muniții vechi. Nici locuitorii satelor situate în apropierea arsenalelor, nici Moldova, nici Ucraina, nici Rusia. Toată lumea trebuie să se așeze și, împreună cu OSCE, să analizeze ce poate fi dus și ce ar trebui reciclat. Și să înlăturăm această problemă”, a spus șeful MAEIE."Acest lucru este atît de necesar pentru toată lumea, încît eu sînt sigur: dacă se va pune întrebarea cu privire la tranzitul prin Ucraina, noi vom găsi o cale să facem în așa fel, încît aceasta să nu fie o problemă", a subliniat el.