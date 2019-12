Nu mai este nici un secret. Dodon spune dacă va participa la alegerile prezidențiale

Președintele Igor Dodon nu exclude că va participa la alegerile prezidențiale, care vor avea loc anul viitor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8.

Dodon spune că e prematur să abordeze acest subiect, în contextul problemelor actuale care sunt în societate și că are mult de lucru.„Eu nu exclud că voi candida la alegerile prezidențiale. Încă nu am vorbit cu colegii. Acum sunt ocupat cu alte lucruri. Sunt din ședință în ședință. Dacă cineva întârzie la ședință cu 10 minute, apoi când vine, ședința s-a terminat. Am o de lucru mult, dar nu am timp să mă ocup de alegeri prezidențiale”, a conchis Igor Dodon.Reamintim că ultimele alegeri prezidențiale au avut loc pe data de 30 noiembrie 2016.