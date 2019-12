Nagacevschi: Nu încercaţi să scoateţi din mine informaţii

Ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi, spune că nu înţelege care au fost acele elemente care au stat la bază pentru a se oferi o a doua identitate cetăţeanului Vlad Plahotniuc, dar speră că autorităţile se vor clarifica la acest subiect.

„Dacă există asemenea situaţii, aştept şi eu să înţeleg cum se petrec aceste lucruri, care au fost acele elemente pentru a se oferi o a doua identitate.Eu nu am răspuns la întrebarea respectivă şi eu sper că autorităţile se vor clarifica”, a declarat ministrul la emisiunea Punctul pe AZi.Fiind întrebat dacă cunoaşte cine este a doua persoană care are dublă identitate, Fadei Nagacevschi a spus că a participat şi el la şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, dar asta nu presupune că poate da mai multe detalii.„Nu încercaţi să scoateţi din mine informaţii, că nu am să vă spun. Cînd se va considera oportun a se aduce la cunoştinţa publicului, cred că se va întîmpla acest lucru”, transmite noi.md cu referire la Tvr.md Sînt elemente care constituie secret de stat şi nu pot fi discutate public, a mai spus ministrul, refuzînd să mai comenteze subiectul.De menționat că preşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, Chiril Moţpan, a anunţat că fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc deţine dublă identitate în Republica Moldova. El afirmă că fostul lider democrat ar avea documente cu imaginea lui, dar cu alte nume, prenume, data naşterii, reşedinţa.Potrivit lui Chiril Moţpan, documentul ar fi fost obţinut cînd în funcţia de director al Agenţiei Servicii Publice era Serghei Răilean, care ar fi finul de cununie al actualului preşedinte al PDM, Pavel Filip.Potrivit preşedintelui Comisiei parlamentare de securitate, şi democratul Serghei Iaralov are două identităţi moldoveneşti.