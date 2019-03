Midrigan: Declarațiile politicienilor nu sînt de ajuns

Juristul Pavel Midrigan este de părere că declarațiile și lozincile deputaților aleși din partea blocului ACUM nu sînt îndeajuns și este necesar ca mecanismul puterii să fie folosit foarte abil.

Potrivit lui, democrația înseamnă și o procedură, iar din moment ce există o procedură, ea trebuie respectată, scrie IPN „Noi ne ajustăm la unele norme europene. Am stabilit o procedură că procurorul general se alege și am zis că e mai bine decît era. Noi vedem acum că procurorul ales trebuie destituit”, a declarat juristul la emisiunea „Fabrika” de la postul Publika TV.În opinia lui, intențiile blocului ACUM sînt greu de realizat pentru că la moment încă nu este format Parlamentul ca organism funcțional, nu sînt create fracțiunile. „Păcat că domnii (n.r din blocul ACUM) ori nu înțeleg, ori înțeleg, dar se prind de ideea că vor putea realiza ceea ce declară. Dacă vrem o democrație cît de cît, trebuie să respectăm această procedură. Și dacă noi n-o respectăm, atunci ne transformăm în ce?”, se întreabă Pavel Midrigan. Juristul spune că nu este clar cum proiectele propuse de ACUM ar putea trece procedura în legislativ și se întreabă, dacă acestea chiar sînt cele mai importante inițiative la moment.Juristul Alexandru Cuznețov susține că inițiativele care au fost făcute publice de către ACUM nu pot fi înregistrate în Parlament din partea blocului pentru că acesta nu este subiect al inițiativei legislative. Totodată, avînd în vedere că blocul ACUM a propus demiterea mai multor șefi ai instituțiilor statului, juristul se întreabă dacă în sistem este importantă legea sau persoana? „De aici constatăm că statul Republica Moldova nu este bazat pe drept, adică unde să fie dictatura legii, dar este dictatura unei persoane care hotărăște. În cazul de față, da, hai să-i înlăturăm de la putere, dar cu argumente”, spune Alexandru Cuznețov.În opinia lui, în această situație trebuie reformat sistemul, de reformat acele „uși” prin care unii oameni devin „capturați”. „Trebuie să schimbăm sistemul, apoi schimbăm oamenii. Schimbăm anturajul politic care există. Eu asta aș vrea nu numai de la formațiunea ACUM, dar de la toate formațiunile”, spune juristul.Marți, 12 martie, blocul electoral ACUM a refuzat invitația Partidului Socialiștilor de a purta discuții privind comportamentul formațiunilor care au acces în Parlament în urma alegerilor din 24 februarie 2019. Totodată, liderii ACUM au dat citirii un pachet de legi pe care le propune deputaților aleși să le susțină în legislativ. Acestea se referă la recunoașterea Republicii Moldova drept stat capturat, ajustarea cadrului normativ pentru demiterea procurorului general, conducerii Serviciului de Informații și Securitate, a membrilor Comisiei Electorale Centrale, Centrului National Anticorupție, Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Autorității Naționale de Integritate, Curții Supreme de Justiție, anularea sistemului mix de vot, formarea a trei comisii parlamentare de anchetă privind investigarea furtului miliardului, pentru a vedea consecințele implementării Legii privind amnistia capitalului și pentru anchetarea operațiunilor de spălare a banilor. Anterior, blocul ACUM a declarat că nu va purta discuții cu alt partid parlamentar – Partidul Democrat din Moldova.