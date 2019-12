Greceanîi a făcut totalurile activității Parlamentului pentru anul 2019

În cadrul ultimei ședințe a sesiunii toamnă-iarnă, Președintele Parlamentului Republicii Moldova Zinaida Greceanîi a făcut totalurile activității Parlamentului RM în anul 2019. Ea a menționat că acest an a fost unul plin de evenimente, schimbări și realizări.

“Am fost martori la căderea unui regim autoritar, construit sub o persoană și interesele acestuia, am trecut prin constituirea unei majorități parlamentare inedite, în care forțe politice cu viziuni diferite s-au unit pentru garantarea stabilității pe plan intern și extern, am asistat la căderea unui guvern, generat de ambițiile personale sau frica de a nu livra rezultatele promise, precum și la numirea unui executiv tehnocrat care a avut curajul să-și asume, într-o perioadă extrem de complicată, răspunderea în fața cetățenilor pentru continuarea și implementarea reformelor și politicilor atît de necesare statului”, a spus Zinaida Greceanîi.Ea a accentuat că mereu a fost deschisă spre dialog cu toți politicienii, indiferent de formațiunea politică care o reprezintă. “Noi trebuie să identificăm acele puncte de tangență care ne unesc. Pentru că doar uniți vom deveni un stat de succes, puternic și respectat de toți partenerii externi”.Speakerul a remarcat că astfel de puncte de tangență au fost deja găsite la ultima sesiune. “Am dat dovadă toți la votarea proiectelor sociale, propuse de Președintele țării Igor Dodon, că putem lăsa la o parte concurența politică și sîntem capabili să facem alegerea pentru binele poporului”, a spus Zinaida Greceanîi.Președintele Parlamentului a constatat că într-o perioadă relativ scurtă, Parlamentul a adoptat 173 acte legislative, dintre care 73 legi și 100 de hotărîri, iar conform datelor preliminare 81 de proiecte de acte legislative au fost aprobate în prima lectură.De asemenea, Zinaida Greceanîi a menționat că colaborarea eficientă dintre Parlament și Guvern este una absolut necesară. “Mă bucur că la ziua de azi avem acea înțelegere cu Executivul, condusă de Prim-ministrul Ion Chicu. Acesta este un profesionist desăvîrșit și are alături o echipă puternică care va genera rezultatele scontate”.Speakerul a constatat că continuitatea promovării unei politici externe echilibrate, în interesul țării și al poporului nostru își demonstrează eficiența. “Avem un dialog bun cu toți partenerii externi, au fost date asigurări de susținere a Republicii Moldova atît din est cît și din vest. Doar o astfel de abordare va poziționa statul nostru pe poziția de încredere și respect reciproc pe plan internațional”.În încheiere, Zinaida Greceanîi a mulțumit tuturor deputaților pentru munca activă pe parcursul acestui an și le-a dorit în ajun de sărbători mai multă lumină în suflet, pace și bunăstare în familii, sănătate și realizări frumoase.“Nu uitați că cetățenii Republicii Moldova au așteptări mari de la fiecare din noi, și haideți să contribuie cu toții la îndeplinirea dorințelor acestora”, a subliniat speakerul.