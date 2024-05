Filat spune cînd a înțeles că Plahotniuc este în spatele PD-ului

Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova și fostul lider al Partidului Democrat se cunoșteau de mai bine de zece ani, atunci cînd au ajuns să creeze alianțe de guvernare.

„Dînsul (n.n. Vlad Plahotniuc) a învățat cu prietenii mei și aveam uneori comunicări, dar nu am avut afaceri împreună, nu am avut deal-uri”, a declarat fostul prim-ministru, Vlad Filat, transmite Noi.md cu referire al unimedia.info.

„Prima dată l-am văzut în 1996.

Nu am fost prieteni, am avut comunicări periodice, pronind de la faptul că dînsul a învățat împreună cu prietenii mei. Dar nu am avut cu dînsul afaceri sau deal-uri.

El nu a participat la formarea primei coaliții, în 2009. Dialogul era purtat în patru, pînă într-un moment, cînd a apărut un apel telefonic de la dînsul să ne întîlnim.

M-a întrebat: „Nu merge?”

Zic: „Nu merge”

Și el: „O să meargă!”

Atunci am înțeles că dînsul este în spatele PD-ului, dar nu credeam că avea influență totală, pentru că discutam totuși cu Marian Lupu care era președintele partidului. În primul Guvern nu am avut comunicări pe procesul decizional. Dînsul nu intervenea direct, dar prin intermediul PD, în promovarea unor interese. Ulterior a apărut, da, și pe stînga, și pe dreapta, și cu Narîșkin, dar iată oamenii uită multe lucruri”, a declarat Vlad Filat.

Vlad Filat a povestit și despre trădările de care a avut parte, fiind acuzat că nu-și protejează oamenii „ca Plahotniuc”.

„Plahotniuc i-a trădat pe toți ai săi. Le-a spus atunci la ședință că iese pentru 15 minute și iată că aceste 15 minute se scurg deja de 5 ani de zile”, a menționat Filat.

PLDM, PL, AMN și PD au creat prima alianță de guvernare în 2009, după alegerile parlamentare anticipate din vara acelui an, organizate ca urmare a evenimentelor din 7 aprilie și imposibilității Parlamentului de a alege președintele țării. PD era condus atunci de fostul comunist Marian Lupu. La următorul scrutin legislativ anticipat, numărul doi pe lista PD a apărut Vladimir Plahotniuc, numele căruia era legat atunci de schemele de la Metalferos sau de monopolul cărnii în Republica Moldova.

Pe 15 octombrie 2015, în sala de ședințe a Legislativului, în baza unui autodenunț al lui Ilan Șor, Procurorul General de atunci, Corneliu Gurin, a solicitat ridicarea imunității lui Vlad Filat. În urma votului, fostul premier a rămas fără imunitate.

Vlad Filat a declarat, în repetate rînduri, că dosarul său este unul politic, deschis la comanda lui Plahotniuc. Vlad Filat a fost eliberat din pușcărie pe 3 decembrie, după mai bine de 4 ani petrecuți în detenție.

Plahotniuc a fugit din Republica Moldova pe 14 iunie 2019, prin Transnistria, cu o mașină cu care a ajuns în Ucraina, atunci cînd Guvernul Filip și-a anunțat demisia, iar guvernarea a fost preluată de PSRM și Blocul ACUM, creat din PAS și Platforma DA.