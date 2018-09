Dodon optează pentru negocierile privind comerţul de liberul schimb între CSI-UE și EAEU-UE

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, consideră că țările CSI ar trebui să tindă să aibă o strategie comună – a unei Europe comune de la Lisabona pînă la Vladivostok şi optează pentru negocierile privind liberul schimb între CSI - UE și EAEU - UE.

Șeful statului moldovean a declarat acest lucru, în luarea sa de cuvînt, de azi, la o ședința Consiliului șefilor de stat ai CSI de la Dushanbe, menţionînd cele mai importante aspecte ale politicii externe a țării noastre și a relațiilor comerciale și economice cu partenerii străini.



Igor Dodon a subliniat că Republica Moldova va dezvolta și consolida în continuare cooperarea în cadrul CSI în diverse domenii: cultural, umanitar, economic, social și în multe altele.



Președintele Republicii Moldova a menționat că țările CSI au multe în comun: decenii de istorie comună; etape istorice comune, cînd au depășit împreună dificultățile; victorii comune, cum ar fi Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

"Dar totodată noi sîntem diferiți. Fiecare țară pe care o reprezentăm are propriile interese legitime naționale, pe care fiecare le va apăra. Desigur, acestea nu coincid întotdeauna și nu pot coincide, la fiecare acestea reies din propria suveranitate și independență. Dar pe această platformă a CSI-ului trebuie să căutăm compromisuri, să le găsim și să nu încercăm să ne rezolvăm interesele naționale din contul altora. Eu consider că acest lucru este posibil și noi am dovedit în toți acești ani că este cu adevărat posibil să se ajungă la compromisuri și să se găsească puncte comune de convergență a intereselor naționale", a declarat Igor Dodon.

El a subliniat că Moldova, ca orice altă țară din CSI, are, bineînțeles, propriile sale interese naționale. "Vrem să construim o politică economică echilibrată. Noi nu vom fi pro-occidentali sau pro-vestici, vom fi o țară pro-moldovenească, neutră. Nu nu vom construi relații cu cineva împotriva cuiva, ci vom reieşi din aceea ce este cel mai bine pentru Moldova și cetățenii săi", a subliniat șeful statului moldovean.



Potrivit spuselor acestuia, pentru Moldova, cooperarea în cadrul CSI este bună și profitabilă, precum și unele proiecte comune cu UE, cu EAEU, cu Turcia etc.. "Și noi vom dezvolta această cooperare, în pofida opiniilor diverșilor consilieri și pseudo-parteneri. Trebuie să tindem să avem o strategie comună - o Europă comună de la Lisabona pînă la Vladivostok. Viitorul asta înseamnă. Considerăm oportun să purtăm negocieri privind liberul schimb între CSI-UE și EAEU-UE ", a declarat președintele Republicii Moldova.

El le-a atras atenția șefilor de stat ai CSI asupra problemei agravării relațiilor economice internaționale. Este vorba despre creșterea tensiunilor, manifestată în aplicarea și extinderea barierelor comerciale și a sancțiunilor economice. "Cred că țările CSI, șefii de stat ai CSI-ului pot să își formuleze și să-și exprime în mod public atitudinea lor consolidată față de această situație, care devine o amenințare tot mai mare pentru dezvoltarea normală a comerțului mondial și a relațiilor economice internaționale în general", a subliniat Igor Dodon.

Dlui a remarcat faptul că toate țările CSI-ului se confruntă cu aceleaşi provocări, răspunsurile la care e mai bine să fie găsite împreună, decît separat. "De aceea, eu cred că trebuie să ne întîlnim cît mai des posibil în această componenţă, dar și în altele, să discutăm despre problemele comune, să găsim soluții, să realizăm proiecte comune. Chiar și în probleme complicate, precum ar fi: comerțul, energia, migrația, s]nt posibile compromisuri. Pentru asta e nevoie de dialog. Un dialog dificil, complicat este mai bun decît o ruptură simplă a relațiilor și calea de ridicare a baricadelor. Mă bucur că toată lumea prezentă aici înțelege acest lucru. Sper că şi ceilalți colegi din țările fostei URSS vor înțelege acest lucru. Împreună sîntem mai puternici, separaţi fiind, fiecare noi devine o pradă geopolitică ușoară", a concluzionat președintele Republicii Moldova.