Dodon: Am încredere în procurorul general

Preşedintele Igor Dodon a declarat că are încredere totală în procurorul general Alexandr Stoianoglo şi nu intenţionează să se implice în activitatea lui.

Potrivit agenţiei Infotag , despre aceasta el a menţionat vineri, pe youtube, răspunzînd la întrebările cetăţenilor."Noul procuror general a început să facă ordine. Nu intenţionez să intervin, am încredere deplină în procuror. El are mandatul Preşedintelui, este ales şi numit legal în această funcţie. Sunt sigur că se va descurca", a spus Dodon.Vorbind despre controalele efectuate de Procuratura Generală în procuraturile specializate, el a menţionat că "legea permite acest lucru"."Există anumite neînţelegeri între Procuratura Anticorupţie şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). În societate s-a creat o anumită opinie negativă despre aceste procuraturi. Acestea au dat permisiunea de a intercepta convorbirile telefonice, erau folosite pentru a face presiune asupra agenţilor economici. Se ştie despre toate acestea şi de aceea a şi apărut necesitatea efectuării unor asemenea controale", a spus Dodon.El a subliniat că "toţi procurorii care au participat la capturarea statului trebuie să răspundă conform legii".De asemenea, Preşedintele a menţionat că "procuratura trebuie să-şi facă treaba", subliniind că nu doreşte să comenteze speculaţii cu privire la investigarea finanţării ilegale a Partidului Socialiştilor din străinătate".Întrebat despre construcţia sediului Ambasadei SUA pe locul fostului Stadion Republican, el a spus că "se discută această problemă", amintind că, în ultimii doi-trei ani, au fost aprobate mai multe hotărîri de Parlament şi de Guvern cu privire la vînzarea terenului către Ambasada SUA."Dar există şi opiniile cetăţenilor care se opun acestui lucru. Noi am propus SUA alte patru alternative. Vom discuta aceste probleme. Posibil că trebuie să desfăşurăm un referendum local pe această temă. Dar aşteptăm răspunsul din partea Statelor Unite. Apreciem asistenţa oferită de SUA, care este un partener strategic al Moldovei. Trebuie să luăm o decizie echilibrată, ţinînd cont de toate circumstanţele", a spus Dodon.