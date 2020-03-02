Cauzele conflictului transnistrean şi posibilităţile soluţionării lui

Cauzele apariţiei problemei transnistrene sînt multiple, însă situaţia din Transnistria a fost influenţată într-o mare măsură de faptul, că acolo, timp de decenii, au fost dislocate trupele Armatei a 14-a.
Drept urmare, o parte considerabilă a populaţiei o constituiau ofiţerii Armatei Sovietice, trecuţi în rezervă şi membrii familiilor lor. Atît angajaţii de la întreprinderile industriale, cît şi foştii ofiţeri s-au dovedit extrem de activi în plan politic şi bine consolidaţi în plan organizatoric. Reprezentanţii lor respingeau categoric revendicările de ordin lingvistic ale populaţiei moldoveneşti. Moldovenii din Transnistria, locuind mai mult în localităţile rurale şi avînd mult mai puţine posibilităţi de a se organiza în plan politic şi, respectiv, de a influenţa evoluţia proceselor politice din zonă, n-au fost în stare să se opună manifestărilor de separatism. Totodată, de remarcat că în Transtristria ideea separatismului a fost susţinută nu numai de populaţia „rusofonă". Aceasta poate se explică, în primul rind, prin faptul că la Chişinău unele oficialităţi şi numeroasele mitinguri vehiculau ideea unirii politice a Republicii Moldova cu România, îndeosebi după prăbuşirea regimului Ceauşescu.
În Transnistria acest fapt a fost exploatat la maximum de ideologii separatismului. Totodată, noile procese politice din R.S.S.M., dezmembrarea U.R.S.S. şi transformarea Republicii Moldova într-un stat independent, perspectiva de a deveni minorităţi etnice într-un stat nou au constituit un adevărat stres pentru populaţia „rusofonă". Acest stres a modelat în mare măsură şi comportamentul politic al acestui segment de populaţie. În situaţia cînd fobia antiromânească a fost cultivată timp de decenii, ideea separatismului transnistrean a fost susţinută, inclusive, de o mare parte din etnicii moldoveni. Prin urmare, se poate constata că contradicţiile de bază care au dus la agravarea conflictului din raioanele de est ale Moldovei, au fost, totuşi, cele politice.
Totodată, în ultimii ani zona transnistreană a devenit un mecanism eficient de îmbogăţire prin intermediul unor activităţi economice ilicite, în primul rînd, contrabanda. Conform estimărilor experţilor în domeniu, pierderile economiei naţionale a Moldovei, provocate de activităţile economice ilicite din zona transnistreană, sînt comparabile cu întregul volum al asistenţei financiare, obţinute de statul moldovenesc din partea structurilor financiare internaţionale.
Chestiunea cu privire la restabilirea unităţii teritoriale a republicii noastre are mai multe aspecte şi presupune soluţionarea unui complex de probleme: economice, sociale, politice, legislative, lupta cu corupţia, aspectul etnocultural etc. Fără a ţine cont de acestea, soluţionarea în cauză e imposibilă. Dar problema principală, în acest sens, este cea a relaţiilor Moldovei cu Rusia. În majoritatea cazurilor interesele noastre şi cele ruseşti coincid şi pentru realizarea lor nu este o altă cale decît colaborarea.
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Этот конфликт создал и оплатила РФ на зло Молдове. Такие очаги уже были созданы в Аизебаджане.Грузии, Узбекистане а теперь и до Украины дошли. Все остальное второстепенно и это является ножом в спину не только Молдове но и Европе долбанной которая не хочет отказаться от бизнеса с РФ, я имею ввиду газ и нефть, вот две главные причины. Есть правда и еще одна у нынешней власти в РФ такой плохой нрав, потому что под шумок об этих конфликтов они варят очень большие бабки и все в евро и долларов.Только полная изоляция сепаров и их плохой уровень жизни приведет к смене власти коррумпированной до не возможности в Транснистрии,Простой народ не виноват они голосуют из под палки.всем роздают мобилы что бы сфоткали как голосовали потом получают 100-200-рублей за голос а мобилы отбирают обратно. Вот так примерно.
>Простой народ не виноват они голосуют из под палки.всем роздают мобилы >что бы сфоткали как голосовали потом получают 100-200-рублей за голос а >мобилы отбирают обратно. Вот так примерно. :)))))))))))) 1. ты болен, каждый день одно и тоже пишешь 2. в 1992 году России было насрать вообще на все, при других обстоятельствах в 1992 все решили бы 3. Треяске , треяске, молодова Ромэняске - вот ответ ПОЧЕМУ, что в статье и говориться. И это опять набирает обороты в Молдове. В правительстве Румыны, села отделяются (они же сепары, бомбить их тоже). Так вы сами определитесь где ваша родина Молдова или Румыния. Вы сами не даете шанс на воссоединение
Cauzele conflictului au fost mai multe. Inclusiv și prostiile primului parlament, care obligau pe deputații din Transnistria să treacă de urgență la limba de stat cu grafie latină. Cel mai interesant de ce autoritățile timp de 26 de ani nu s-au ostenit să rezolve acest conflict. Probabil de aceia că "în apa tulbure se pescuește mai bine" Dacă soluționare conflictului depinde de relațiile RM cu Rusia, atinci de ce guvernul le înrăutățește?
14 - я армия базировалась на всей территории Молдавской ССР, включая естественно и на территории сегодняшнего Приднестровья. Штаб армии находился в Кишиневе и только когда в Кишиневе была организована Ставка южного направления штаб 14-ой Армии был переведен в Тирасполь. Для Ставки южного направления было выделена территория со зданиями на которой сегодня размещается министерство обороны. В подчинении Ставки южного направления находились Одесский военный округ (туда входила 14-я Армия), Юго-западный военный округ (Киев), Прикарпатский военный округ (Львов) и Черноморский флот. После объявления независимости Молдова получила все вооружения и воинские части 14-й армии находящиеся на правом берегу Днестра. Так как штаб Армии находился в Тирасполе, то этот штаб руководил остатками 14-й Армии на территории ПМР и просуществовал довольно долго так как для ПМР это было своеобразным щитом.
Пушкарь. Тебя, бедолагу, изолировать надо, чтоб немного мысли очистить от всякой хрени. Я - простой народ. И отвечаю за свои слова. Никто меня никуда никакой палкой не гоняет, никакой мобилы не даёт, никаких 100-200 руб. тоже.
на протяжении долгового времени росийцы всякими путями отжимают чужую землю. а задача проруских сми и многих прихлебателей из руского корыта- заниматься поиском оправдания этой окупации. хотите чтобымолдоване относились к вам хорошо? едьте домой и не мешайте нам жить, не убивайте людей в Украине, не лезьте в чужие дела. у вас территории отжатой у других народов -можно подавиться.
Без России пропадем !!!! У нас нет природных ресурсов а России мы не нужны....
>întrebare fără răspuns правильно, прошло 26 лет, за эти 26 лет выросло поколение, постепенно все бы знали Молдавский язык. Правительство страны 26 лет назад, просто было не дальновидным. Мира так устроен - когда тебя пинают, ты будешь сопротивляться
>ВИКТОРИЯ так об этом никто не думает. Немцы сами говорят , нам нужна Россия, а румынские Троли......... Мне интересно , что они будут говорить, когда Европа опять с Россией будут в "засос целоваться"
Германии и ЕС нужны некоторые энергоносители по низкой цене, а не ваньку с манькой и вовкой-бессмертным царьком. миру нужна нормальная росия, которая будет жить мирно и развиваться самой и не мешать другим.
Молдова больна! С такими комментариями вам румыноидам долго ждать воссоединения! Научитесь уважать всех людей разной национальности проживающие в Молдове, многие оказавшиеся здесь не по своей вине! Вас иинтересует территория ,а не народ! Такая же ситуация на Украине! И вот вам результат!
Молдова и молдоване должна перестать оглядываться на мнение того или иного русского царька а послать их и заняться своей жизнью, реформируя судебную систему, государство и пользуясь помощью развитых, нормальных стран и народов стать в ряду тех кто хочет мира и развития, а не с русскими милитаристами флаг лазерами, которые только убивают и несут смерть.
По поводу Румыноидов и Мамалыжников !! Товариши не забываем как Румыноидов отправили в сибирь умирать и про намереное голодание где люди жрали друг друга в Chisinau Хорэ??? И не забываем что все Молдоване имеют родствеников Румын Все что я хочу это не оскарблять других а то придется ответить
Молдоване это ромыны, мы потомки граждан Ромынии, которые неразрывно связаны общим языком, традициями и кровью. долгие годы русской оккупации и русификации сделали своё дело и сейчас многие стыдятся своих корней, веруя в рускую ложь и пропаганду, унижающей и принижающей роль нашего романского народа и превосходя свою, русскую роль. не стоит отказываться от своих корней, наши предки били врагов когда так называемой московии в планах не было, а жители той территории ели друг друга на обед. будем достойны и не предадим память наших родителей и дедов-прадедов.
Это только одна сторона медали.А другая? Для чего появились тогда в приднестровье спецы ГРУ РФ (тот же Антюфеев,Гиркин и др),чтобы поддержать своих? Нет! Они знали для чего их послала москва.Ведь если Молдова станет независимым государством,то потребует вывести со своей территории чужую армию.А этого как раз москве и не надо было.Удачно используя ситуацию и подливая в огонь масло,россия достигла своей цели.Сейчас.как и задумала россия,эта ситуация перешла в хроническую.Зря думают и верят мокве некоторые,что она де хочет территориальной целостности Молдовы.Дудки! (это как не верить глазам своим.а верить только ушам). Если бы так было на самом деле,то давно бы уже вывели и свою армию и перестали поддерживать сепаратистов.В жизни ничего не бывает просто так!!!!!
"любочка" 2 марта !9:42 Значит ты сознательная сепаратистка????? И тебе что нравится.когда на твоей шее сидят десять с ложкой????? Тебе до полного счастья не хватает президента,верховного совета,министерств,ведомств,та можни и прочей властолюбивой шушеры?????
"виктория" Молдова,к твоему сведению за многие века не пропала,а была торговым перекрестком Востока и Запада.Имея такие плодородные земли (тычку воткни и она прорастет),мягкий климат и прочие природные благоприятные условия,на голод рассчитывать не придется.Всегда продукты питания можно выменять на те же природные ресурсы. В свое время при Екатерине 2 Потемкин гулял по этим землям "освобождал" их, всех сельских сделала российская империя крепостными.Не знаешь для чего?????Да еще и росии нужен был выход к Дунаю и морю. россия никогда не думала и не заботилась о тех кого порабощала,а только имела свой интерес.Почитай исторические книги.
"kostik" 3 марта 10:30.ты видать в истории полнейший профан.Почему немцы так благосклонны к россии? Почему они (царские особы между собой всегда бракосочетались?).Да потому,что менталитет одинаков (агрессивность),только вот при всем при этом они русских называли свиньями и относились к ним пренебрежительно. Ну про Рапалльский договор россии с Германией для тебя темный лес. Так вот поясняю.В 1918 году в Версале был подписан Договор между странами победительницами в Первой Мировой -США,Францией и Великобританией,россия при этом только присутствовала и не имела права подписи по той причине,что ранее между ней и Германией был подписан сепаратный мир. В 1922 году 16 апреля в Италии в Раполло россия подписала тайно договор с Германией,который тогда во всем мире получил кликуху "ПИЖАМНЫЙ" .Поводом послужило неприятие россии и Германии Версальского договора. Стороны отказались от возмещения военных расходов,военных и невоенных убытков,расходов на военнопленных:.ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных и хозяйственных отношений.При этом Германия признала (!!!!!) национализацию немецкой частной и государственной собственности в ссср. и аннулировала царские долги. !4 мая 1923 года в москве был подписан договор о строительстве химического завода по производству отравляющих веществ (АО"Берсоль").После подписания в июле 1923 года договора о реконструкции военных заводов и поставках арт.снарядов рехсверу,фирма "Крупп" помогла советам наладить пр-во гранат и снарядов. Так вот "дружно жили" немцы и русские и вместе и начали вторую мировую.
Для любителей сепаратизма тупых рашистов которые кроме как врать , хвастаться и и бояться ничего не умеют , не все но примерно 85 % . Так вот первый пост написал не комментатор "ПУШКАРЬ " потому что я знаю , он сейчас на задание , а там нет интернета ,второй " любочка из плюша которая вместе с костиком ее мнут и жрут румынскую кашку из кукурузы и так она им нравится что они последние извилины потеряли в траншеях сепаратизма " Вот что вам надо знать твари поганные у вас есть своя ордынская территория и туда отправляйтесь , в противном случае вы окажетесь в мышеловку , это вам не 1992 год когда " рагули " украинские вам помогали бежать , сейчас они вас с большим удовольствием будут задерживать и в СИЗО Украинский , особенно тебя Любочка и Костик с мамалыжником они ждут , за все рашенские проделки на востоке Украины . Вы поняли сепары о чем я толкую , пустые вы люди . Ну а по существу кто -бы не написал --это правда --- РФ кинжал в спину ЕС держит , МОЛДОВА пало жертвой амбиции наша в отместку за не зависимость Косово от дурных Сербов . Вот так это и есть правда -враги мерзкие и собаки шелудивые , все вы сдохните вместе с вашим главнокомандующим а Молдова вернет свои земли под Молдавский флаг .
Только что я разобрался , это было в 2018 году , он это писал и ничего там нет неправильного , все верно . Остается только юбочку любочке снять и в траншеях к " АЗОВУ " .
МОЛДОВАНЕ ЭТО МОЛДОВАНЕ . РУМЫНЫ ЭТО РУМЫНЭ , ЕЩЕ ТОЛЬКО ТЕБЯ ИДИОТА НЕ ХВАТАЛО ЗДЕСЬ , УЧИ ИСТОРИЮ МОЛДОВЫ ПРИДУРОК И ПОТОМ БУДЕШЬ ВЯКАТЬ , ТВОЕЙ РУМЫЕНИИ СКОЛЬКО ЛЕТ ? , ДЕБИЛ ," ЯЙЦО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТАРШЕ ПЕТУХА " ВСЕ ОСЛЫ ПОНЯЛИ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ русскоговорящие которые не поняли , надоело для вас недоразвитые одно и тоже повторять---двеечники .
romenii synt tyrfe romenii synt tylhari romenii synt prostituate romenii synt cersetori ... toata europa stie asta da iaca noi nu stim...
Вот, как те правители, которые хотят остаться у власти, чтобы воровать и дальше, как воровали до сих пор, чтобы отвлечь внимание людей от основного вопроса, нашли для граждан вопрос для обсуждения!!!! А главный вопрос для людей на данный момент - ЭТО: " Как будет сформированы два органа, которые будут управлять страною еще 4 года"???? ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО или будут повторные выборы, И ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАРОД УЯСНИЛ: КАКОВА ПРИЧИНА ЭТИХ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ!!! А ПРИЧИНА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ПАРТИИ ОТНЯЛИ У НАРОДА ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПРЕВРАТИЛИ ИХ В СВОИХ!!!!
Не будьте наивными, Российская Империя держит Молдову (за счет пмр), Украину (за счет Донбасса) и Беларусь (за счет лоха Лукашенко, типа братья словяне) в качестве защитного щита/коридора/кордона от ЕС и НАТО. Россия всегда хотела иметь этот коридор и имела. Поэтому Российская Империя сделает все возможное что бы заморозить конфликт в Молдове (пмр) и в Украине (Донбасс) на долгие долгие годы вперед, тем самым не дать этим двум странам войти в ЕС и в НАТО. И это чистая правда. Единственный шанс для Молдовы избавится от влияния Кремля, это воссоединится со своей Родиной, Румынией, тогда Молдова автоматически станет членом ЕС и НАТО, a ПМР в этом случае станет обьектом для обсуждения и переговоров между Киевом (пмр входило в состав Украины), Бухарестом (после пакта Рибентроп-Молотов Молдову оторвали от Румынии) и Кремлем (Россия держит 14-ю армию в ПМР).
Да не нужно нам Молдове никакое членство, за членство нужно платить взносы большие бабки (евро, долары), нам просто нужно заключать договора о сотрудничестве в торгово-экономическом плане, это дешевле и выгоднее для благо нашей страны.
Плохо для страны, что у нас нету толковых специалистов руководителей, во всех отраслях нашей страны, у нас ночью назначают министров в правительстве , у нас в выходной день Центральная Избирательная Комиссия выскажется о результатов выборов, были легитимными или не легитимными .
В статье правильно подмечено,.но это лишь одна сторона медали.Другая-это действия и при чем довольно активные спецагентов ГРУ расеи в приднестровье.Ведь надо же было быть кому то организатором и локомотивом всего того,.что происходило в массах. И не только язык был тому причиной.Корги уходят гораздо глубже! Тут сыграл роль огромный интерес расеи любой ценой остаться в этом регионе влиятельной силой,а ситуацией с языком они просто воспользовались и довольно удачно! Почему об этом не говорят? Почему об этом умалчивают? Ведь наверняка есть много документов.подтверждающих именно эту строну деятельности произошедшего тогда в приднестровье. И не надо так себя унижать и утверждать,.что другого пути,.как сотрудничество с расеей,.нет! Есть! Это не допускать в дальнейшем возможности выкручивать руки Молдове!Это вовсе не конфронтация!Это всего лишь защита своего национального достоинства!
Очень желаю встретить эту бл.... " любочку " которая оскорбляет людей , а сама шмата " сверхсрочная " из траншеях сепаратистов . По существу для неучей сколько можно болтать о НАТО , и " унире " НАТО нам надо как в Черногории и Северной Македонии , а вот "унире " не возможно , потому что Румыны являются членом ЕС и НАТО . Кто не ва состояние это запомеить тот дебил рашенский и провокатор . (читайте устав ЕС , правда для этого не достаточно знать только Молдавский язык )
Где ты спам увидел сволочь социалистическая и дешевый пропогандист рашенский . Я еще раз пишу не возможно МОЛДОВЕ вступит в ОБЪЕДИНЕНИЕ с РУМЫНАМИ по причине того что ОНИ являются членом ЕС И НАТО , Молдова может только в НАТО как ЧЕРНОГОРИЯ И СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ , Модераторы я уже еду к вам с автоматчиками .
Для "любочке и юбочке " слышь ты сверхсрочница еще один в раз кого то оскорбишь и это будет твой последний день в сепаратизме . Дальше ты будешь служить на Магадане в лагере .
Причина одна : Россия где может аннексирует территорию своих слабых соседей, где не может - создает конфликты ради стратегического влияния в регионе. Россия уступит только тогда, когда будет слаба, или взамен чего-то...