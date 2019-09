Candu spune că a aflat de expulzarea profesorilor turci după extrădarea lor

Andrian Candu spune că a aflat de expulzarea profesorilor turci abia după extrădarea lor. El neagă ca ar fi avut vreo implicare, așa cum îl acuză comisia parlamentară de anchetă care investighează circumstanțele producerii acelei drame.

Daca anul trecut cei de la PAS si PPDA il acuzau pe Igor Dodon ca ar sta in spatele extradarii, acum cateva zile, presedintele Comisiei parlamentare pentru securitate nationala a anuntat ca expulzarea celor sapte profesori turci, s-ar fi facut cu acordul lui Andrian Candu, care pe atunci era presedintele legislativului.„Eu personal am aflat acest lucru din ziua desfasurarii, adica post-factum si am aflat din presa, cat nu ar fi de straniu si l-am sunat dupa pe Vasile Botnari sa il intreb doar daca e adevarat si el a zis ca da, este adevarat”, spune Candu.Cu doar cateva zile inainte ca profesorii turci sa fie expulzati, Candu si-a mutat copiii de la liceul Orizon la o alta institutie.„Mai multi colegi ai copilului care era in liceul „Orizont” isi schimbau liceul pe alt liceu, tinand cont de curriculum si alte chestii. Nu are nicio legatura”, a adăugat Candu.Pavel Filip spune ca nici el habar nu avea despre ce urma sa se intample cu familiile turce. „Este un lucru regretabil si eu cand am stiut despre aceasta problema deja lucrurile se intamplase.”La un an de la expulzarea profesorilor turci, procuratura generala anunta ca un fost director adjunct al SIS a fost retinut pentru 72 de ore, iar seful Biroului Migratie si Azil a fost pus sub invinuire. Totodata, ultimul, acuzat de depasirea atributiilor de serviciu, are interdictia de a parasi tara.