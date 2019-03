Blocul ACUM cere anularea rezultatelor alegerilor în mai multe circumscripții

Blocul electoral ACUM a depus astăzi, 9 martie, la Curtea Constituțională, o cerere pentru declararea nulității alegerilor în unele circumscripții uninominale.

Totodată, formaţiunea solicită invalidarea mandatelor unor deputați aleși la scrutinul din 24 februarie, transmite IPN Într-un comunicat de presă al Blocului, se menţionează că este vorba despre anularea alegerilor și invalidarea mandatelor deputaților aleși în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca , Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol , deputatul ales fiind Alexandr Oleinic, precum şi în circumscripția uninominală nr. 48, or. Slobozia , mun. Tiraspol și Bender , unde a fost ales Viorel Melnic.Formaţiunea mai cere anularea alegerilor în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani și invalidarea mandatului lui Vladimir Mizdrenco, în circumscripția uninominală nr. 18, or. Orhei , unde a fost ales Ilan Șor și în circumscripția uninominală nr. 17, or. Nisporeni , unde a fost ales Vlad Plahotniuc La alegerile din 24 februarie, Partidul Socialiștilor a obținut 35 de mandate de deputat, 17 dintre care în circumscripții uninominale, Partidul Democrat a obținut 30 de mandate, 17 dintre care în uninominale. Blocul electoral ACUM a cîștigat 26 de mandate, 12 dintre care în circumscripții uninominale, iar Partidul Șor – șapte, două dintre care în uninominale. CEC a transmis documentele la Curtea Constituțională pe 4 martie. Instanța constituțională urmează să pronunțe o concluzie cu privire la conformitatea sau neconformitatea alegerilor legislației electorale astăzi, 9 martie.